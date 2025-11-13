なにわ男子の大西流星（２４）とｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝（３０）が、東海テレビとＷＯＷＯＷの共同製作ドラマ「横浜ネイバーズ」にＷ主演することが１２日、分かった。来年１月１０日からフジテレビ系でスタート（土曜・後１１・４０）し、シーズン２が３月からＷＯＷＯＷプライムなどで放送・配信予定。大西はフジ系連ドラ初主演、原は初の連ドラ主演となる。

原作は岩井圭也氏の同名小説シリーズ。かつて長瀬智也主演でドラマ化され大ヒットした作品になぞらえ「令和版・ＩＷＧＰ（池袋ウエストゲートパーク）」とも称される。トクリュウ、闇バイト、ＳＮＳの誹謗中傷、ＬＧＢＴＱなど、現代社会と真正面から向き合う若者たちを描いた作品。

大西が演じるのは高卒、無職、貯金ほぼゼロ、頭はいいが怠け者の青年・小柳龍一。１３年前に事故で父を亡くして心に影を抱えており、ボサボサの髪によれよれの服で、これまでのキラキラ系とは正反対のキャラクターに「これまで演じてきた役とのギャップが大きく、早く演じてみたい気持ちでいっぱいです！」と、意気込んだ。

原が演じるのは神奈川県警の捜査一課刑事役。初の連ドラ主演に意気込みつつ、大西について「ズバズバ言うタイプで怖いなと思っていましたが、そんな思いは一瞬でなくなりました。現場では優しくて等身大でいてくれるので、気を使わずに芝居ができています」と感謝を口にした。