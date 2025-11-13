今季取得した国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使せずに残留を表明した、阪神の近本光司外野手（３１）が１２日、京セラドームで行われた社会人野球日本選手権の「レジェンド始球式」に登場した。決断から一夜明けた心境を吐露し、チームメートとのやりとりも明かした。新庄剛志に並ぶ球団史上最長タイとなった、ゴールデングラブ賞の５年連続受賞について喜びを語り、さらに記録を伸ばしていくと意気込んだ。

大きな決断から一夜明け、近本はリラックスした様子で京セラドームに現れた。前日は計１０時間の話し合いの末、ＦＡ権を行使せず残留を表明。「疲れたっす」と、少しおどけながら素直な気持ちを明かした。

発表後には「残留ありがとう」というメッセージも多く届いた。それに対し「どう返事したらいいんだろう」と戸惑いもありながら、「また、よろしくお願いします」と返信した。数人のチームメートには会見前に電話で報告。かけられたのは「長かったみたいだね」と、結論に至るまでの労をねぎらう言葉だった。近本は「またよろしく」と改めて思いを伝えた。

休む間もなく、この日は大阪ガスＯＢとして京セラのマウンドに上がった。スタンドからは「ありがとう！」の声も多く飛んだ。「聞こえていました」。直接耳に届いたファンの声もしっかり胸に刻んだ。始球式の登板は「たぶん、ない」という。いつもは打席に立つ側とあって「変なプレッシャーがありますね」と緊張気味だったが、ナイスボールを投じて球場を盛り上げた。

吉報も届いた。ゴールデングラブ賞が発表され、５年連続５度目の受賞となった。今年も中堅手として広い守備範囲でチームに貢献。５年連続は新庄に並ぶ球団史上最長タイの記録で「連続して取れることが僕の中ではすごく重要だと思っている。選んでいただいたことがすごくうれしい」と笑みを浮かべた。「また来年からも継続して取れるように頑張りたい」と力を込めた。

球団で外野手部門に２人が選ばれるのは初めて。初受賞した森下の成長には「３年目でライトのポジションに定着して、だいぶ余裕も出てきている。安心して試合中も見られている」と目を細めた。来季に向けたオフの過ごし方には「いろんなことに挑戦したい」と向上心は絶えない。まだまだ進化し、期待の声に応えていく。

◆阪神選手の５年連続ＧＧ賞 新庄剛志が外野手として９６年から００年まで５年続けて受賞したのと並び、近本も最長となった。なおプロ野球最長は１０年で、山本浩二外野手（広島、７２〜８１年）菊池涼介二塁手（広島、１３〜２２年）の２人。