▼アイガーリー（秋山師）動きの確認をしました。スイッチが入りやすい馬なので、調教では入れないように。暑い時季だった前回に比べ調整しやすいですね。

▼アスミル（本田師）在厩で調整して状態は良さそう。ここまでは何も心配なく来ている。一戦ごとに上手に走れるようになっているしね。

▼アドマイヤクワッズ（友道師）一度使った上積みはありそう。先週は（坂井）瑠星が乗って、新馬の前の調教よりも前向きさが出て良くなっていると言ってくれた。能力的にも通用しそう。

▼エイシンディード（大久保師）小柄な馬であまりパワフルな感じはなかったですが、芝に行っていい馬だと思うので。申し分なく乗ってこれました。

▼カヴァレリッツォ（吉岡師）土曜にしっかりやったのでテンションがどうかと思ったんですが、落ち着いていて収まりも良かった。万全でいけると思います。

▼ガリレア（清水英師）先週のWコースでは動き切れなかったが、ポリトラックだと走るね。調教でも右回りの方が身のこなしが良くて、初の京都もいいと思う。ここでも楽しみ。

▼グッドピース（高野師）今週は整える感じ。シルエットは大きく変わっていないけど、走りのバランスが良くなりました。

▼サーディンラン（荻野助手）動きは良かったですよ。併せ馬で相手に合わせる感じ。プッシュしたらさらに動けそうでした。

▼マイケルバローズ（上村師）先週より良くなっていい動きができていた。千二より千六の方がいいし、長くいい脚を使うのでそういう展開になってくれれば。