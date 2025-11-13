▼ウインマーベル（松山）反応は良かった。前走スワンSの前も順調に来ているなと感じたし、そこから大きくは変わらないが状態は良さそう。

▼エルトンバローズ（杉山晴師）毎日王冠の1週前追い切りの時は西村淳が首をかしげていたが、今回はやっと戻ってきたと言っていました。

▼オフトレイル（吉村師）長めからしっかりやれている。血統的には古馬になってから。京都もいい。

▼カンチェンジュンガ（庄野師）来週に向けてしっかりやった。折り合いは問題なく、ジョッキーにもいい感触をつかんでもらった。千二、千四と同じようにいい脚を使えれば。

▼チェルヴィニア（木村師）大きく動かした方がいいな、ということで予定通りの追い切りができた。前走は中身が重い状態で推移していたが、一度使ってボテッとした感じは薄れている。

▼マジックサンズ（北村助手）体調はいい。一度使ったことと、2週前にしっかりやったことでガス抜きができている。

▼レーベンスティール（田中博師）ハミ取りは強いが、こういう時の方が走る。一度使った上積みを感じるし、やりたい調整ができている。

▼ロングラン（小島良助手）いつも通り帰厩した2週目から締まってきて順調。明らかに右回りの方がいいし、直線が平たんなのも向いている。

▼ワイドラトゥール（藤原師）予定通り。京都なら下り坂を利用できるし、しまいの脚生かせる。