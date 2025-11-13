「巨人紅白戦、白組５−２紅組」（１２日、ジャイアンツタウンスタジアム）

体勢を崩されながら、上体を沈めて左手一本で捉えた打球は、左中間席に達した。巨人の秋季キャンプは１２日、ジャイアンツタウンスタジアムで紅白戦を開催。紅組の４番・リチャードが期待に応える一発を放った。

「ホームランは狙っていたんですけど、追い込まれてもいい反応ができた」と納得の表情。「ロングティーの後、しゃがんだりしているじゃないですか。真面目にやっておけば、ああいう下半身の強化がとっさに出るんですよ」とキャンプの成果を口にした。

阿部監督は「ワンハンドでもあれだけ飛ばしてくれた。来年につなげてほしい」と目を細める。岡本がポスティングシステムを利用した米大リーグ移籍を目指すため、来季は主砲不在。指揮官は「彼以上の成績を挙げられそうな選手はいない」と話しつつ、「現時点では」と付け加えた。

空白となった４番の座。リチャードは「４番目って感じです。ただの４番目」と意識はしない。「気温は寒く練習は熱く、非常にいいキャンプ」。秋の鍛錬を春につなげる。