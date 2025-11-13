◆紅白戦 紅組２―５白組※６イニング制、特別ルール（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の泉圭輔投手（２８）が１２日、先発仕様の「新・縦カット」を紅白戦で試投し、１イニングを３者凡退に抑える手応えを得た。来季、リリーフからの転向が決定。秋季キャンプ中に投球の幅を広げるために杉内投手チーフコーチから助言をもらった新兵器だ。「打者に投げるのが初めてだったから反応を確かめつつ、カウントを取りにいける球種なのかな、と。（捕手の）山瀬とも話して、収穫もあった」とうなずいた。

紅組の先発としてマウンドに上がり、テンポよく２者を中飛に打ち取ると、中山を新カットボールで右飛に仕留めた。「今までになかった左打者の内側に少し入ってくるのを投げたので、今日はそこが一番よかったと思う」と手応えを得た様子だった。

戦友との投げ合いが新たな目標だ。ソフトバンクから一緒に移籍してきた高橋礼が戦力外となり、この日トライアウトを受けた。「７年、ずっとやっている。どこかで投げ合えたり、機会があればいいなと思う」。励まし合いながらやってきた友と初めて勝負する日を思い描いた。（水上 智恵）