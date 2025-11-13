◆大相撲 ▽九州場所４日目（１２日、福岡国際センター）

東前頭１２枚目・藤ノ川が平幕で唯一、全勝を守った。東同１１枚目・獅司を寄り切った。八角理事長（元横綱・北勝海）も相撲の取り口と人柄を絶賛する２０歳が、自己最長の初日からの連勝を４に伸ばした。横綱・大の里は東前頭２枚目・霧島をはたき込み、新関脇・安青錦も小結・隆の勝を押し出して４連勝。全勝は大の里、安青錦、藤ノ川の３人となった。

スピードが藤ノ川の真骨頂だ。１７７センチの藤ノ川と１９３センチの獅司。体格差がありながら、右のかいな（腕）を返しただけで、獅司がバランスを崩したのは立ち合いからのスピードと勢いがあったからだ。

印象的だったのは初日の狼雅との一番。立ち合いからもろ差しで一気に走った。この剛速球の相撲があったから、立ち合いの変化などのスローボールも生きる。稽古の様子を見たことがあるが、本場所さながらの気迫も見せていた。小兵は前まわしを取って拝みながら前に出るケースが多いが、藤ノ川はスピードが命。先々代の藤ノ川さんを彷彿（ほうふつ）させるのも古いファンにはありがたい。

大相撲にとって藤ノ川の存在は大きなアクセントになっている。お客さんの歓声がその存在を物語っている。小兵ながら相撲が大きいだけにケガをしないことを祈るだけだ。（元大関・琴風、スポーツ報知評論家）