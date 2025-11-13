◆紅白戦 紅組２―５白組※６イニング制、特別ルール（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人・リチャード内野手（２６）が１２日、新生阿部巨人１号となる驚弾を放った。秋季キャンプ２度目の紅白戦に、紅組の「４番・三塁」でスタメン出場。低めの変化球に体勢を崩されながら左手一本で左中間席へ運んだ。今季自己最多の１１本塁打を放った大砲が、ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す岡本和真内野手（２９）の後継者候補に名乗りを上げた。チームは１３日に秋季キャンプを打ち上げる。

規格外すぎるパワーに、観衆の目が点になった。まるでホウキで地面を払うようなスイングからはじき出されたリチャードの打球が、そのまま左中間スタンドへ吸い込まれていった。拍手をかき消すどよめきを背にダイヤモンドを一周し、「いい反応ができた。練習しているいいものが出たんじゃないかなと思います」。無欲で放った驚弾に、手応えをにじませた。

６回２死の第３打席。育成右腕・園田の外角低め１３３キロスライダーを、泳ぎながら左手一本ですくい上げた。「投手陣は寒くて、思い通りの球を投げられてなかったと思う。かわいそうですよ」。今季イースタン・リーグで８勝無敗だった２０歳の有望株からのアーチに優しい人柄をのぞかせたが、阿部監督は「ワンハンドでもあれだけ飛んでいくんだからね。来年につなげてほしいですよね」とうなずいた。

カウント１ボール２ストライクからの一発こそ、進化の証明だ。秋季キャンプ中にコーチ、アナリストと今季の振り返りミーティングに参加。１ストライクまで打率４割１分４厘、追い込まれると打率１割２分３厘と、両極端のデータを提示された。「そういうの考えたことなかったんですけど、何をしたらいいか分かった」。２ストライク後の打撃をテーマの一つに設定。実戦最終打席で納得の一発が生まれた。

カウント不利からの一発に、“阿部塾”の効果を実感した。今キャンプは午前練習の締めに野手全員でロングティーを行うのが恒例。振り切った体勢をキープする指揮官直伝の下半身トレで、倒れ込むほど体をいじめ抜いてきた。「ああいう下半身の強化がとっさに出るんですよ」と、粘り腰が打球にもうひと伸びを加えてくれた。

岡本がポスティングシステムによるメジャー移籍を目指しており、来季は不在が濃厚。今季１１発のリチャードは「代わりにはなれないですけど、絶対、俺が打つって気持ち」と意気込む。Ｇ球場では午後の全体メニュー終了後も、ウィーラー打撃コーチと居残りマシン打撃。黒の練習着を汗でぐっしょりとぬらし、「まだまだなので。まだまだいけますよ」。新主砲へ“所信表明”には十分な一発となった。（内田 拓希）