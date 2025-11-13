プロレスで活動再開することを発表したタレントのフワちゃんが、練習でのオフショットを公開した。

１３日までにＸ（旧ツイッター）を更新し、「今日は、５時間練習しました！！」とトレーニングに励んでいると報告。「めちゃくちゃしんどいけど、マジ楽しい（フワはこういう青春が大好物）」とつづり、奇抜なヘアメイクなしで仲間とさわやかな笑顔。インスタグラムのストーリーズでも「５時間も練習した！しんどすぎ！マジ青春！」と画像をアップした。

フワちゃんは今月７日に、女子プロレス団体・スターダムに入団したことを電撃発表。１２月２９日に両国国技館で“再デビュー”すると明かした。

１０日の投稿では大先輩のプロレスラー武藤敬司からの「フワちゃん、これからプロレス頑張れよ！」との投稿を引用し、「今後は正式に後輩として、背中追いかけさせていただきます！！宜しくお願いします！！」と意欲。

別の投稿では「ＴＢＳ 『ＴＨＥ ＴＩＭＥ』で、先日の後楽園でのご挨拶を取り上げていただきました この状況の中、感謝します！」と自身の活動再開を報じたニュースに言及し、「嬉しくてテレビ画面の写メを撮るのなんて、なんだか久しぶりだぜ！」と喜んでいた。