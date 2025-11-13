©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにジャングルポケットを迎え野性爆弾・くっきー！がニッチな大好物を極める「くっきー！の名店のタルタルソースが食べたい」と、驚異の身体能力を誇るあの芸人のチャレンジを追う「さや香・石井のエンターテイナーへの道」をテーマにお届けする。

「さや香・石井のエンターテイナーへの道」は、さや香・石井が抜群の運動神経をいかし、エンターテイナーにふさわしいパフォーマンスを身につけるチャレンジ企画。今回は「トランポリンパフォーマンス」に挑む。真っ直ぐ上に跳ぶ通常の技だけでなく、背中で跳び上がって壁を駆け上がるかっこいい技「ウォールトランポリン」も習得したい石井。パフォーマーのレベルになるには4年はかかるといわれる難技を、ロケ時間のたった4時間で極めようと意気込む石井の無謀な挑戦の行方は？

今回、後輩の丸亀じゃんご・安場とともに石井が技を教えてもらうのは、ウォールトランポリンの世界大会で5位に輝いたパフォーマー・RINtaroさん。まずは「上に跳ぶ」「座ってお尻跳び」という基本の動作に挑んだ2人は、なんと練習開始からわずか10分でクリアし、RINtaroさんを驚かせる。さらになんと「宙返り」もこなし、「石井ならできる！」と得意満面の石井。しかし、ここから技の難易度はぐっと上がり…。果たして、石井のチャレンジは成功なるか？

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。