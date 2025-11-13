ÅÄ¸ý¡¡»ÕÄï¥¿¥Ã¥°¤ÇG1À©ÇÆ¤ò¡ª
¡¡Æü¡¹¥È¥ì¥»¥ó¤ä¶¥ÇÏ¾ì¤Ê¤É¸½¾ì¤Ç¼èºà¤òÂ³¤±¤ëµ¼Ô¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹Í¤¨¡¢¼«Í³¤Ë½ñ¤¯ÅìÀ¾¥ê¥ì¡¼¥³¥é¥à¡Ö½ñ¤¯½ñ¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¡£º£½µ¤Ï·ªÅì¼èºàÈÉ¤ÎºäÅÄ¹â¹À¡Ê41¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£3Æü¤ÎJBC2ºÐÍ¥½Ù¤ò¥¿¥Þ¥â¥Õ¥ê¡¼¥¸¥¢¤ÇÀ©¤·¤¿ÅÄ¸ý´ÓÂÀ¡Ê21¡Ë¤ò¼èºà¡£½êÂ°¤¹¤ëÂç¶¶±¹¼Ë¤Î´ÉÍýÇÏ¤Ç¤Î½Å¾ÞV¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿´¶¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤Î´ÉÍýÇÏ¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤½Å¾Þ½é¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼3Ç¯ÌÜ¤ÎÅÄ¸ý¤¬3Æü¤ÎJBC2ºÐÍ¥½Ù¤ò¥¿¥Þ¥â¥Õ¥ê¡¼¥¸¥¢¤Ç¼óº¹V¡£¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Å¾Þ¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëÇÏ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤Þ¤»¤¿¡£Åö¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤Î»ÕÄï¥¿¥Ã¥°¤ÇÎ×¤ó¤À½Å¾Þ¤ÏÃÏÊý¸òÎ®¤â´Þ¤á¤Æ¡Ú0¡¦0¡¦1¡¦10¡Û¡£¥Ë¥Û¥ó¥Ô¥í¥¡¼¥Õ¤Ç¤Î24Ç¯¥Þ¥¤¥é¡¼¥ºC3Ãå¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£Âç¶¶»Õ¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤À¤¤¤ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢°¦Äï»Ò¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ÅÄ¸ý¤ÏºòÇ¯6·î¤Î´ØÅì¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥¹¥Ó¥¨¥ó¥È¡Ë¤ËÂ³¤¯½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤ÏJRAÄÌ»»100¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼þ¤ê¤ÎÊý¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿23Ç¯¤Ë¤ÏJRA¤Ç35¾¡¤òµó¤²¡¢JRA¾ÞºÇÂ¿¾¡Íø¿·¿Íµ³¼ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Íâ24Ç¯¤ÏÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¡¢7·îËö¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÌó2¥«·î´Ö¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤ÆÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÊÄ´¶µ¤ä¥ì¡¼¥¹¤Ç¡Ë²¿¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈìÅÍß¤ËµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡µ¢¹ñ¸å¤Ï¤ä¤ä¾¡¤ÁÀ±¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤¿¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê1Ãå110²ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡Ë2Ãå¡Ê142²ó¡Ë¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¾è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤½Ð¤·¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È3Ç¯ÌÜ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿´Ý´¢¤ê¤òÂ´¶È¤·¡¢È±¤¬¿¤Ó¤ÆÂç¿Í¤Ó¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÀèÀ¸¤È¡È100¾¡¤Þ¤Ç¤Ï¡É¤Ã¤ÆÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£Âç¶¶»Õ¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆºÇ½é¤Ï¤½¤ÎÊý¤¬°õ¾Ý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¤¬¤¢¤ë¤·¤Ê¡£ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤«¤ì¤ëÀ³Ê¡£¡Ê100¾¡¤Ï¡ËÄÌ²áÅÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤«»ÕÄï¥¿¥Ã¥°¤ÇG1³Í¤ê¤Ø¡£ÅÄ¸ý¤Ï¡Ö¤½¤ì¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£²¸ÊÖ¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹þ¤á¤Æ¡¢Àº¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡þÅÄ¸ý¡¡´ÓÂÀ¡Ê¤¿¤°¤Á¡¦¤«¤ó¤¿¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë12·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£·ªÅì¡¦Âç¶¶Í¦¼ù±¹¼Ë½êÂ°¤Ç23Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¶¥ÇÏ³Ø¹»39´üÀ¸¤ÇÆ±´ü¤ËÀÐÅÄÂóÏº¡¢²Ï¸¶ÅÄºÚ¡¹¡¢¾®ÎÓÈþ¶ð¡¢º´Æ£æÆÇÏ¤¬¤¤¤ë¡£Éã¤Îµ±É§¤µ¤ó¤Ï³Þ¾¾¶¥ÇÏ¤Î¸µµ³¼ê¤Ç¸½Ä´¶µ»Õ¡¢Êì¤Î¹Èþ¤µ¤ó¤â³Þ¾¾¶¥ÇÏ¤Î¸µµ³¼ê¡£JRAÄÌ»»2052Àï110¾¡¡£1¥á¡¼¥È¥ë56¡¢44¥¥í¡£·ì±Õ·¿A¡£
¡¡¡þºäÅÄ¡¡¹â¹À¡Ê¤µ¤«¤¿¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë11·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»°½Å¸©½Ð¿È¤Î41ºÐ¡£07Ç¯Æþ¼Ò¤Ç09Ç¯4·î¡Á16Ç¯3·î¤Þ¤ÇÃæ±û¶¥ÇÏÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å6Ç¯È¾¡¢¼Ì¿¿±ÇÁüÉô¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢22Ç¯10·î¤«¤éºÆ¤Ó¶¥ÇÏÃ´Åö¤Ë¡£