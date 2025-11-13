

【図を見る】「詰め込み」VS「思考力」文部科学省はこの二元論をどう整理している？

近年、教育の現場やSNS上でこんな声を耳にします。

「探究学習のせいで、子供の学力が下がっているのではないか」

この“探究学習”という言葉は、実は正式には学校段階によって名称が異なります。2022年4月から高校で必修化され、「総合的な探究の時間」＝「探究学習」の時間がどの高校でも取られるようになりました。小・中学校でも「アクティブラーニング」の手法が取られるようになり、総合的な学習はより一層の深化が進むことになりました。

どちらも、詰め込み型の知識教育から一歩進み、学んだ知識を実生活に活かしながら、他者との協働や主体的な課題解決力を育てることを目的に導入されました。つまり「教科を超えた、学びの実践の場」として設計されているのです。

全国学力テストの結果が低下した要因が議論に

文部科学省が24年に実施した「全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）」では、小学6年生と中学3年生の平均正答率が、21年度と比べて全体的に低下したことが報告されました。

この結果を受け、一部メディアや教育関係者の間で、「22年度から本格実施された探究学習が、基礎学力を軽視した結果ではないか」という論調が広がりました。

この論調が正しいかどうかについては判断が難しいところですが、実はこの「知識を詰め込む教育」vs「思考力を育てる教育」の議論自体は、ずっと昔から教育業界が扱ってきた議論だと言えます。

1990年代後半、「詰め込み教育からの脱却」を掲げて導入されたのが「ゆとり教育」。教科内容を削減し、体験活動や思考力を重視した教育が展開されました。

しかし、2000年代に入ると国際学力調査（PISA）での順位低下が話題となり、「ゆとり教育が子供の学力を下げた」という批判が噴出。結果として、再び学力重視へと舵を切る「学力回復路線」に転換していきます。

つまり、「詰め込み型」→「思考力型」→「詰め込み型」という“教育の振り子”現象が発生したわけです。

センター試験→大学入学共通テストは“思考力的”に変容

この流れの中で、もう一度2020年に入ってから、「詰め込み型」から「思考力型」の教育への揺れ戻しが起こっています。それが、今紹介している探究学習と、20年度に導入された「大学入学共通テスト」です。

それまでのセンター試験が知識の正確さを問う傾向にあったのに対し、共通テストでは、文章・図表・データを組み合わせて自ら考える「思考力」「判断力」「表現力」を問う問題が大幅に増加しました。

たとえば国語では複数資料を照合して要旨を導く問題が登場し、数学でも日常的な文脈から問題を設定するケースが増えました。「社会は知識問題のままだろう」という予想も、最近の「世界史」「日本史」などの科目を見ていると、知識のみの問題が大幅に減っています。

導入以前は、教育関係者から「共通テストになっても、そんなにセンター試験の問題と変化がない内容になるのではないか」という意見も多かったのですが、蓋を開けてみれば、知識だけで解ける問題が減り、本当に頭を使わないと解けない問題が増え、かなり変化した印象でした。

探究学習を意識した問題も増えていて、学習の1つのゴールである大学入試が大きく「思考力的な教育」に寄った出来事だったと言えます。

こうした共通テストの変化に関しても「センター試験の方が良かった」という批判も集まっていて、これも「思考力型」から「詰め込み型」への揺れ戻しの1つだと言えるでしょう。

こうした背景を踏まえると、「探究学習のせいで学力が下がっている」という言説は、教育の歴史的サイクルの中で生まれる“揺り戻し”の現象だと考えられます。

では、文部科学省はこの二元論をどう整理しているのでしょうか。25年9月に公表された「次期学習指導要領に向けた基本的な考え方」では、この2つの教育を、構造的に示しています。



引用：教育課程企画特別部会 論点整理

この図の「知識及び技能」と「思考力、判断力、表現力等」は、この記事の中で勝手に自分が呼んでいる「詰め込み型の教育→知識及び技能」と、「思考力的な教育→思考力、判断力、表現力等」と置き換えてご確認ください。

この図を示したうえで、このような明記があります。

「ある程度の知識・技能なしに思考・判断・表現することは難しいし、思考・判断・表現を伴う学習活動なしに、知識の深い理解と技能の確かな定着は難しい」

つまり、「知識・技能」と「思考・判断・表現」は対立する概念ではなく、相互補完的な“ヨコの関係”として位置づけられたのです。この両者を同時に育成することこそが、「主体的・対話的で深い学び」の実現につながるとされ、文部科学省は次期学習指導要領でこの在り方を強化しようとしています。今まで「詰め込み型」と「思考力型」が完全に分けられていたところから、今後はこれが混ざっていくということなのだと考察できます。

「詰め込み型の教育」と「思考力的な教育」の議論

この「詰め込み型の教育」と「思考力的な教育」の議論は、ずっと続いていくのかもしれません。

日曜劇場「御上先生」では、第8話でこんなセリフがあります。

御上先生「なぜ『考える教育』が浸透しないかというと、それは、暗記力に頼った詰め込み式の教育を変えようとすると一時的に見た目の学力…つまりテストの点数が落ちるからだ」

和久井「思考力が身に付けばまた上がるのに待てない。そういうことですよね」

思考力的な教育は、目が出て膨らんで花が咲くまでは時間がかかるという教育でもあります。教育の成果は、そういう意味では“長期戦”でもあります。短期的な点数の上がり下がりに一喜一憂するのではなく、もう少し長期的に考えてもいいかもしれません。文部科学省も向き合っているように、この「考える教育」が浸透するには時間がかかるかもしれませんね。

