なにわ男子・大西流星×timelesz・原嘉孝W主演ドラマ『横浜ネイバーズ』放送決定！大西はキラキラ封印の“ボサボサ”男子に

大西流星（なにわ男子）と原嘉孝（timelesz）がW主演する、WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ『横浜ネイバーズ』が、2026年1月より放送されることが決定した。

■現代を切り取る人気の群像ミステリーが待望の映像化

本作は、ある事故で父親を亡くし、心に深い影を抱えた青年と、そんな彼を見守り続けてきた年の離れた幼馴染の刑事、そして、友人やあらたに出会う仲間たち“ネイバーズ”による、“未来への希望”を描いていくヒューマンミステリー。

13年前。横浜・中華街にほど近い住宅で、少年の父親が風呂場で亡くなっているのが見つかる。酒を飲んだあと、入浴したことによる溺死。警察はそう判断したが、ひとつだけ不可解な点が…。事故のあと、少年の母親が何も言わずに行方をくらましたのだ。 父の死は果たして本当に“事故”だったのか――。

22歳になった主人公の小柳龍一（通称ロン／大西流星）は、大学にも行かず、仕事もせず、日々を怠惰に過ごしていた。そんなある日、ロンのもとに、闇バイトがらみの詐欺の被害にあった女性から相談が舞い込む。高校時代に同級生の心中未遂事件を解決し「山下町の名探偵」と呼ばれているロンは、無理やり詐欺事件を調べさせられることに。

幼い時からロンを見守り続けてきた年の離れた幼馴染の岩清水欽太（原嘉孝）。彼は13年前の事故現場に臨場した警官だった。神奈川県警・捜査一課の刑事となり、事故の真相を探るも、いまだ行方知れずのロンの母親のことは手がかりすら掴めないでいた――。

■令和版“IWGP”と話題の小説『横浜ネイバーズ』シリーズを、全編ほぼ横浜で撮影

SNSでの誹謗中傷、LGBTQ、闇バイト、インフルエンサーなど、このドラマには、生きづらい現代社会でもがく様々な人たちが登場する。他者に厳しい現代社会。誰もが心の闇に落ちていく可能性があるこの時代で、もし近くに、手を差し伸べて支えてくれる誰かがいてくれたのなら…。

「親仁善隣」。隣人同士助け合おうという思いが込められている、中華街の善隣門に刻まれたこの言葉を、亡き父から教わったロンは、善悪関係なく、出会う隣人たち全すべての人に手を差し伸べる。学歴、定職、お金、名誉も何も持たないからこそ、立場や常識にとらわれない言葉で、人の心を救っていく。苦しんできた現実のその先に、必ず光があると信じて――。

原作はミステリーと人間ドラマの名手・岩井圭也の小説『横浜ネイバーズ』シリーズ。令和版IWGP（『池袋ウエストゲートパーク』）と話題の原作を、全編ほぼ横浜で撮影。

Season1では、女性のエピソードを中心に「闇バイト」「転売屋」「地面師詐欺」など、昨今、ニュースを騒がせたテーマを一話完結の物語として展開。さらに、刑事の欽太とともに、ロンの父の事故の真相に迫っていく。はたして事故の真相は？ 人の本質は光なのか、それとも闇なのか――？

『准教授・高槻彰良の推察』『ギフテッド』など数々の話題作を生み出し続けてきたWOWOW×東海テレビ共同製作連続ドラマ・第5弾。スタイリッシュで濃厚な群像ミステリーに注目だ。

■大西流星の役どころは「そこらへんにいる若者・ロン」

高卒、無職、貯金ほぼゼロ。中華街で育った、頭はいいが怠け者の青年・小柳龍一、通称ロンを演じるのは、大西流星。連ドラ主演は美容系メイク男子を演じた『紅さすライフ』以来2年ぶり。フジ系連ドラは初主演となる。

怠惰なロンを象徴するように、ボサボサヘアーで服もよれ気味の役柄は大西史上初？ 今までにない「そこらへんにいる若者・ロン」の良い意味での粗雑さは一見の価値あり。

一方、大西演じるロンを幼いころから見守り、ロンの父親の事故に新人警官として臨場した岩清水欽太、通称・欽ちゃんを演じるのは、『初恋芸人』で初の主演映画の公開も控える原嘉孝。連ドラ主演は今回が初となる。

Season1では、いろいろな事件や問題に首を突っ込むロンを、熱さと冷静さをもって見守る兄貴分的な役割。原の持つ熱量に、刑事として大人の空気をまとわせたホット＆クールな演技に注目だ。

Season1は、東海テレビ・フジテレビ系全国ネットにて2026年1月10日より放送予定。Season2はWOWOWプライム、WOWOWオンデマンドにて2026年3月より放送・配信予定となっている。

■番組情報

WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ『横浜ネイバーズ』

【Season1】

2026年

01/10（土）～02/28（土）予定 ＜全8話＞

東海テレビ・フジテレビ系全国ネット 毎週土曜 23:40～

【Season2】

2026年3月放送・配信予定 ※放送日時は後日発表

WOWOWプライム・WOWOWオンデマンド

