Travis Japan松田元太がバラエティ初MC！自由過ぎる審査員長ぶりにオードリー若林も絶句

オードリー若林正恭とTravis Japan松田元太がMCを務める2時間特番『そう言われたら見たことない』が、TBSで11月20日20時から放送される。

■「MMM（松田がもっとも見たことない映像）」を発表

バラエティ番組初MCとなる松田が若林と初タッグ。番組では、日常で目にする様々な光景の「そう言われたら見たことない」貴重な裏側映像を観ていく。

今回は、“宇宙”“スポーツ”“動物”“人気ドラマ”などにまつわる「そう言われたら見たことない」映像が登場。

松田はMCだけでなく、審査員長となって映像の衝撃度を審査するのだが、その自由奔放ぶりに若林のツッコミが止まらない。

番組ラストには審査員長・松田が独断で選ぶ「MMM（松田がもっとも見たことない映像）」を発表。はたしてどんな映像がMMMに輝くのか。

■番組情報

TBS『そう言われたら見たことない』

11/20（木）20:00～22:00

MC：若林正恭（オードリー）、松田元太（Travis Japan）

