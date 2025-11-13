Travis Japan松田元太がバラエティ初MC！自由過ぎる審査員長ぶりにオードリー若林も絶句
オードリー若林正恭とTravis Japan松田元太がMCを務める2時間特番『そう言われたら見たことない』が、TBSで11月20日20時から放送される。
■「MMM（松田がもっとも見たことない映像）」を発表
バラエティ番組初MCとなる松田が若林と初タッグ。番組では、日常で目にする様々な光景の「そう言われたら見たことない」貴重な裏側映像を観ていく。
今回は、“宇宙”“スポーツ”“動物”“人気ドラマ”などにまつわる「そう言われたら見たことない」映像が登場。
松田はMCだけでなく、審査員長となって映像の衝撃度を審査するのだが、その自由奔放ぶりに若林のツッコミが止まらない。
番組ラストには審査員長・松田が独断で選ぶ「MMM（松田がもっとも見たことない映像）」を発表。はたしてどんな映像がMMMに輝くのか。
(C)TBS
■番組情報
TBS『そう言われたら見たことない』
11/20（木）20:00～22:00
MC：若林正恭（オードリー）、松田元太（Travis Japan）
