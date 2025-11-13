天皇賞・秋2着ミュージアムマイル（牡3＝高柳大）は招待された香港カップ（12月14日、シャティン）を辞退することが分かった。

同10着ブレイディヴェーグ（牝5＝宮田）はジャパンC（30日、東京）に参戦。ともに12日、サンデーサラブレッドクラブが発表。

JBCクラシック10着後、前川厩舎に転厩したサンライズジパング（牡4）が11日に帰厩。「状態を見ながら進めていきます。チャンピオンズC（12月7日、中京）は使わないと思います」と師。

京都大賞典4着アドマイヤテラ（牡4＝友道）は川田とのコンビ継続でジャパンC。

スプリンターズS6着ダノンマッキンリー（牡4＝藤原）は香港スプリントを視野。

同12着ルガル（牡4＝杉山晴）は西村淳との再コンビで京阪杯（30日、京都）。

みやこS8着デルマソトガケ（牡5＝須貝）は浦和記念（26日）を予定。

【2歳次走】

アルテミスS5着マルガ（牝＝須貝）は武豊とのコンビ継続でつわぶき賞（12月13日、中京）。

サウジアラビアRCを勝ったエコロアルバ（牡＝田村）は朝日杯FS（12月21日、阪神）。

同7着アスクエジンバラ（牡＝福永）は京都2歳S（29日）。

ファンタジーS2着ショウナンカリス（牝＝加藤士）は阪神JF（12月14日）。

オキザリス賞を制したサトノボヤージュ（牡＝田中博）はカトレアS（29日、東京）。