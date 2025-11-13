楽天から育成ドラフト5位で指名を受けた四国・愛媛の島原大河捕手（23）が12日、愛媛県松山市内で入団交渉に臨み、支度金270万円、年俸250万円（金額はいずれも推定）で契約合意した。

大阪府出身で中学は関メディベースボール学院に所属。近鉄、オリックスでプレーした井戸伸年総監督（48）などの指導もあって頭角を現した。その後、敦賀気比（福井）から日本経済大を経て、24年に四国・愛媛に入団。1メートル83、92キロの体格を生かし、今季は打率・341をマーク。62打点でタイトルを獲得し、リーグ年間MVPに輝いた。「バッティングには自信があります」。自身も打撃をセールスポイントに挙げ、育成5位指名ながら球団も「打てる捕手」としての期待を寄せる逸材だ。

「入団交渉を終えて、プロ野球選手になるという実感が湧いてきて身が引き締まる思いです。育成契約ですので、一日でも早く支配下登録を勝ち取れるように頑張ります。ファンの皆さんには“チャンスで一本が打てる”。そういう姿を見ていただけたらと思います。シーズン開幕までに支配下登録されることを目指して、来年1月の新人合同自主トレからしっかりアピールできるように、あと2カ月間、しっかり準備していきたいと思います」。球団を通じて決意を表明した島原。早期での支配下昇格を目指す金の卵はプロの舞台でのサクセスストーリーを思い描いた。