タレントのヒロミさん（60）が出演する『ヒロミが解決！八王子リホーム』が、大みそかに5時間半SPとして放送されることが、13日に発表されました。

『ヒロミが解決！八王子リホーム』は、ヒロミさんが得意のDIYテクニックで、芸能人の自宅リフォームをはじめ、様々なお悩みを解決していく番組です。

今回、ヒロミさんが訪れたのは、未来の横綱を夢見る子どもたちの相撲クラブ。現在10人の子どもたちが在籍していますが、台風による強風でテント屋根が壊れてしまい、土俵で練習できなくなってしまったといいます。「築100年以上の古民家を子どもたちが快適に過ごせるようリフォームしたい」、「練習に励む子どもたちのためにシャワーを作ってあげたい」など、多くの悩みを解決すべく、ヒロミさんが立ち上がります。

まずは、壊れてしまった土俵の屋根を撤去。さらには土俵周りの水はけの悪さに目をつけると、なんと土俵ごと一度解体。重機で地面を掘り、パイプを埋め、排水のシステムを再構築。相撲少年たちが安心して快適に過ごせるスペースにするため、古びた天井もヒロミさん注目の新技術を取り入れピカピカに。難題だらけの相撲部屋リフォームを、どんなアイデアで解決していくのか注目です。

豪華助っ人たちも続々参戦する『ヒロミが解決！八王子リホーム 大晦日 SP』は12月31日（水）午後6時から日本テレビ系で放送されます。