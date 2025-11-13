韓国との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」（15、16日＝東京ドーム）に臨む侍ジャパンは12日、宮崎強化合宿を打ち上げた。井端監督は「（WBCの）ルールに順応してきた」と語り、3つの課題を実戦でチェックする。

（1）ピッチコム 韓国戦は本番と同じ約4万人収容の東京ドームで開催。サイン受信機について「お客さんが入って聞こえにくい時があると聞いた。どう対応するか、多少は（問題が）起きてくれてもいい」。聞こえなかった時に備え通常の指で出す方法も備える。

（2）ピッチクロック 初実戦だった10日の広島戦では、投手に一度も時間制限違反はなかった。「一気にみんな速くした。速くしてからの微調整」と余っていた時間も使いテンポに変化を加える。

（3）スリーフットレーン 大リーグでは23年に拡大ベースが採用され、24年から一塁ベースラインの内側の走塁が可能になった。WBCでは同ルールが適用される見込みで「キャッチャーが（相手の走者に送球を当てないように）本番までに対策しないといけない」と指摘した。（神田 佑）