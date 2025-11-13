冷たい海で多くの人が犠牲になった事故から３年が過ぎ、刑事責任を問う裁判が始まった。

尊い命がなぜ奪われたのか、被告は遺族の疑問に誠実に答えねばならない。

北海道・知床半島沖で２０２２年４月、乗客乗員２６人を乗せた観光船が沈没した事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長桂田精一被告の初公判が釧路地裁であった。判決は１１回の審理を経て、来年６月に言い渡される。

被告は当時、悪天候で船が転覆する恐れがあったのに、運航中止を船長に指示するなどの義務を怠り、船の沈没によって２６人を溺死させた罪に問われている。

被告は初公判で「亡くなられた方に深くおわび申し上げます」と謝罪した。一方、弁護側は「被告に事故は予見できなかった」として無罪を主張した。

船は単独航行だったうえ、船長を含む全員が犠牲になり、目撃者もいない。その中で、事故当時の状況をどこまで解明できるか。

焦点は、被告が事故の発生を予見できたかどうかだ。被告は公判で「船長から『海が荒れる前に引き返す』と聞き、大丈夫だと思って出航を認めた」と述べた。被告は出航後、事務所を離れ、船と連絡を取ることもなかった。

被告は運航と安全管理の責任者だった。そのうえ、船長は操船の経験が不足していたとされる。

長野県軽井沢町で１６年、大学生ら１５人が死亡したバス事故では、長野地裁は運行会社の社長らに実刑判決を言い渡した。運転手の技量を確認しないままバスを運転させた責任を認定している。

知床の事故についても、被告が職責を十分に果たしていたかどうかがポイントになる。

被告は事故後に記者会見して以降、公の場で発言していなかった。公判には遺族も参加する。

多くの命を預かる船の運航責任をどのように考えていたのか。事故を防ぐための対策はどの程度講じていたのか。自分の言葉で誠実に説明すべきだ。

国は事故後、安全管理がずさんな船の事業者に対する罰則強化など、６６項目の再発防止策をまとめた。すでに大半が実施に移されている。運航と安全管理の責任者向けに試験制度も始まった。

だが、昨年にはＪＲ九州の子会社が旅客船の浸水を隠して運航していた事件も発覚した。事業者による安全管理体制の構築は道半ばの状態にある。実効性の高い対策につなげるためにも、今回の裁判から教訓を得ることが大切だ。