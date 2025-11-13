斎藤兵庫県知事の公選法違反容疑を不起訴…神戸地検「選挙運動の対価とは認められない」

ＰＲ会社代表も「直接の利害関係はない」

昨年１１月の兵庫県知事選で選挙運動の対価をＰＲ会社「メルチュ」（兵庫県西宮市）に支払ったとして公職選挙法違反容疑で告発された斎藤元彦知事と、同社の女性代表について、神戸地検は１２日、いずれも不起訴（嫌疑不十分）にした。

斎藤氏側から同社に支払われた金銭について「選挙運動の対価とは認められなかった」としている。

代表は知事選投開票後の昨年１１月２０日、投稿サイト「ｎｏｔｅ」に「（斎藤氏側から）広報全般を任された」と投稿。斎藤氏陣営のＳＮＳ運用について「私が監修者として、運用戦略立案、コンテンツ企画などを責任を持って行った」と記した。斎藤氏側は、ポスターなどの制作費として７１万５０００円の報酬を同社に支払っていた。

公選法は、ネットの選挙運動で主体的に企画立案した業者や個人への対価の支払いを買収、受け取りを被買収として禁じている。

告発容疑は斎藤氏が買収、代表が被買収。最大の焦点は、斎藤氏側から同社に支払われた７１万５０００円が選挙運動の対価に当たるかどうかだった。

斎藤氏側はこれまでの記者会見などで、７１万５０００円は公選法で認められた支出で、それ以外の代表の活動はボランティアだったと説明していた。

地検の福田尚司次席検事は１２日、金銭の趣旨について「選挙運動の対価と認定するには疑義がある」と説明。代表の行動が選挙運動に当たるかどうかに関しては「回答を差し控える」と述べた。

複数の捜査関係者によると、地検は７１万５０００円について、ポスターなどの制作費として相応と判断した。捜査で、これ以外に斎藤氏側と代表に金銭の授受は確認されなかったという。

斎藤氏は、ポスターなどの制作費を同社に支払った特殊な利害関係を利用し、代表に選挙運動をさせたとする公選法違反の利害誘導容疑、代表が被利害誘導容疑でもそれぞれ告発されていた。地検はこの告発についても不起訴とし、福田次席検事は、特殊な直接の利害関係があったとは認定できないなどと述べた。

福田次席検事は不起訴の理由を報道各社に口頭で説明する異例の対応を行い、「世間の耳目を集める公共性や（説明の）必要性などを総合的に判断した」と語った。

斎藤氏は「十分な捜査を尽くされた結果、適切にご判断いただいたものと考えております」との談話を発表。代表は自身のインスタグラムで「いかなる不正行為の事実も断じてないが、誤解を招いてしまったことを深く反省しております」とコメントした。

最初の告発は昨年１２月で、地検は今年２月、県警とともに同社などを捜索。６月に県警から書類送検を受け、その後、斎藤氏を任意で事情聴取していた。

内部告発者の私的情報漏えいは「引き続き捜査」

一方、斎藤氏は、自身に関する内部告発を行った男性職員（昨年７月に死亡）の私的情報が県議に漏えいした問題についても、地方公務員法（守秘義務）違反容疑で告発されており、福田次席検事は「引き続き捜査している」と語った。

告発の弁護士ら検審申し立てへ

告発人の郷原信郎弁護士と神戸学院大の上脇博之教授がオンラインで記者会見を開き、不起訴を不服として来週にも検察審査会に審査を申し立てる意向を示した。

郷原弁護士は、検察官から不起訴の理由の説明を受けたとし、「知事を起訴するには１００％の確信がなければ難しいという判断だった」と言及。「市民の感覚として、公選法違反に当たらないということでいいのか。問題提起する必要がある」と訴えた。上脇教授は「今回の事件を不起訴にされてしまうと、世間への間違ったメッセージになる」と語った。

「物証なければ立件は困難」

元検事の亀井正貴弁護士の話「ＳＮＳに関する活動は、公選法上の選挙運動と考えるのが自然だ。ただし、７１万５０００円がその対価だと示す物的証拠がなければ立件は困難で、地検は証拠を踏まえ、ポスターなどの制作費と判断したのだろう。不起訴の理由について説明の場を設けたことは評価できるが、新たな臆測を生まないためにも、判断理由をさらに詳しく明らかにする必要があったのではないか」

背任など６件も

斎藤氏らに関する内部告発と昨年１１月の知事選に絡む他の６件の告訴・告発についても、神戸地検は１２日、不起訴（嫌疑不十分）とした。

不起訴としたのは、２０２３年の阪神・オリックス優勝パレードの寄付金を集めるため、金融機関への補助金を増額して県に損害を与えたとして告発された斎藤氏と片山安孝前副知事の背任容疑。地検は任務に背いたり、自己の利益を図ったりしたという告発事実を認定するに足りる証拠がなかったとした。

また、知事選に立候補した前尼崎市長の稲村和美氏への支持を表明した県内２２市長の公職選挙法違反（公務員の地位利用）容疑や、稲村氏陣営のＸ（旧ツイッター）のアカウントが凍結された偽計業務妨害容疑なども不起訴となった。地検はいずれも、告訴・告発事実を認定するに足りる証拠を得られなかったとした。

神戸地検が不起訴にした告訴・告発

《１》斎藤知事がＰＲ会社代表に兵庫県知事選での選挙運動の対価を支払ったなどとする公職選挙法違反容疑

《２》阪神・オリックス優勝パレードで、斎藤氏と片山前副知事が金融機関への補助金を増額し、県に損害を与えたとする背任容疑

《３》兵庫県上郡町が県に贈与したワインを、斎藤氏が自宅に持ち帰ったとする背任容疑

《４》知事選の候補だった稲村和美氏への支持を表明した県内２２市長の公選法違反容疑

《５》稲村氏陣営が運営するＸアカウントが凍結されたとする偽計業務妨害容疑

《６》《７》知事選で稲村氏を当選させないために虚偽情報がＳＮＳに投稿されたとする公選法違反容疑２件

（いずれも発表に基づく）