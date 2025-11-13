£Ó£Î£ÓÁªµó¤Ç¥Ç¥ÞÌÔ°Ò¡¢µÜ¾ëÃÎ»öÁª¤Ç¤â»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë½ñ¤¹þ¤ß³È»¶¡Ä²á·ã¤µ¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô²Ô¤°»ÅÁÈ¤ß¤Ë²ÝÂê
¡¡ÉÔ³Î¤«¤Ê¾ðÊó¤ò¿®¤¸¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤½¤Î¾ðÊó¤ò¹¤á¡¢ÆÃÄê¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£¸¡Ë¡ÊÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡ËÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡Ë¤Ï¡¢ÃÝÆâ±ÑÌÀÁ°¸©µÄ¡Ê£±·î¤Ë»àË´¡Ë¤òÌ¾»Ø¤·¤·¡¢¡Ö¥Ç¥Þ¤ò»µ¡Ê¤Þ¡Ë¤»¶¤é¤·¤Æ¡¢Í¸¢¼Ô¤òñÙ¡Ê¤À¤Þ¡Ë¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¯¿®ÆâÍÆ¤Ï¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ä¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÂçÎÌ¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡¢»÷¤¿¹Í¤¨¤Î¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Í¤¨Êý¤¬ÊÐ¤ë¡Ö¥¨¥³¡¼¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¡×¤Î¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¿À¸Í»Ô¤Ç°áÎÁÉÊÅ¹¤ò±Ä¤àÃËÀ¡Ê£¶£±¡Ë¤Ï¡¢ÃÎ»öÁª¤ÇÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤é¤Î£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö»ö¼Â¤Ë¶á¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤â¡ÖÃÝÆâ»á¤¬ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤ò°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤½¤¦¤È¤·¤¿¼óËÅ¼Ô¡×¤È¿®¤¸¤ë¡£µ¼Ô¤¬£±£²Æü¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤ä¤ê²á¤®¤¿ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¹ñ²È¸¢ÎÏ¤Ë¿Ï¸þ¤«¤¦¤È¡¢½Ð¤ë¹º¡Ê¤¯¤¤¡Ë¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÍÎÂç¤Î¾®³Þ¸¶À¹¹À¶µ¼ø¡Ê¼Ò²ñ¾ðÊó³Ø¡Ë¤Ï¡Ö»ö¼Â¤ÈÈæ¤Ù¤Æµ¶¡¦¸í¾ðÊó¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤äÅÜ¤ê¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¹¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Åê¹Æ¼Ô¤¬²á·ã¤ÊÆ°²è¤Ê¤É¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô¤ò²Ô¤®¡¢¼ý±×¤òÆÀ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬²ÝÂê¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¹½¿Þ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁªµó¤Ç¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÇä¹ñÅª¡×¡Ö°¹Ô£±£´Áª¡×¡½¡½¡££±£°·î£²£¶Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿µÜ¾ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¡¢¸½¿¦¤ÎÂ¼°æ²Å¹À»á¤Î´é¼Ì¿¿¤Ë¤³¤¦¤·¤¿Ê¸¸À¤òµ¤·¤¿²èÁü¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç¹¤Þ¤Ã¤¿¡£´é¤Ë¤ÏÀÖ¿§¤Ç¡Ö£Ä£Á£Î£Ç£Å£Ò¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ñ¤«¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Â¼°æ»á¤ÏÂçµ¬ÌÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ÜÀß¡Ö¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡×»ö¶È¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÂç´¿·Þ¡×¤ÈµºÜ¡£¡ÖµÜ¾ë¸©¤ò¥¶¥ó¥Ó¥¢¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ë¡ª¡×¤È¤Îµ½Ò¤Ï¸í¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼°æ»á¤ÏÅöÁª¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡Ö»ä¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¹¤¬¤ê¡¢¡ØÇä¹ñÅÛ¡Ù¡Ø¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£ÈÝÄê¤·¤Æ¤â¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Áªµó¤Î¸øÀµ¤µ¤ò¤æ¤¬¤á¤«¤Í¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡£´·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÎ®ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÂÐ½èË¡¤Ï¡¢Âç¼ê¤Î£Ó£Î£Ó»ö¶È¼Ô¤Ëºï½üÍ×ÀÁ¤ÎÁë¸ý¤ÎÀßÃÖ¤ä±¿ÍÑ¾õ¶·¤ÎÆ©ÌÀ²½¤òµÁÌ³¤Å¤±¡¢Èðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤äÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¡À¯Âç¤ÎÇòÄ»¹À¶µ¼ø¡Ê¸½ÂåÀ¯¼£Ê¬ÀÏ¡Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥Þ¤ä¸í¾ðÊó¤Þ¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³È»¶ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¸«¹ç¤¦ÂÐºö¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Í¿ÌîÅÞ¤Ï¡¢µ¶¡¦¸í¾ðÊóÂÐºö¤ÎµÄÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºï½üÍ×ÀÁ¤ÎÁáµÞ¤ÊÂÐ±þ¤ä¼ý±×²½Ää»ß¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì±¼ç¼çµÁ¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤è¤¦¤Êµõµ¶¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤À¡£ÇòÄ»¶µ¼ø¤Ï¡Ö£Ó£Î£ÓÁªµó¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¡£»ö¶È¼ÔÂ¦¤¬¼«¼çÅª¤Ë¼ý±×¤òÆÀ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òµ¬À©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿×Â®¤ÊÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
