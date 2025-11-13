お笑いコンビ「ランジャタイ」の国崎和也（38）が12日に放送された日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）にVTR出演。アルバイトしていたガソリンスタンドで大損害を与えてしまった衝撃的エピソードが明かされた。

今回は「アルバイトはつらいよ大賞」と題して放送され、出演者たちが今までしてきた「キツイ」「オイシイ」アルバイトについてのエピソードが語られた。

その中で「クイズ！私がやった一風変わったバイト」として、さまざまな芸人たちが経験してきた変わったバイトを語ったVTRが流れた。そのVTRに国崎が登場し、セルフのガソリンスタンドで働いていたことを告白。

スタッフに「セルフって勝手にガソリン出てると思ってるでしょ?みなさん」と伝えつつ「あれ、実は中（店内）に絶対人がいて、入口（給油口）にノズルが入ったのを見てから許可ボタンを押す」と、セルフガソリンスタンドのからくりを明かした。

ほかの仕事が全くできなかったため「許可ボタン」を押すだけの仕事を任されていたということに「楽ですよね?」とスタッフが確認。すると、国崎は「んーでも、そのね、1人でずっと部屋にいて、ずーっとノズルの映像を見るだけで、基本何もない部屋なのでおかしくなってくる」と精神的に耐えられなくなってくると振り返った。

ここでクイズとして「国崎がバイト中ある失敗をして店に大損害。その失敗とは何でしょう?」とされ、答えは「1リットル160円を6円に設定してしまった」だった。店先の看板は「160円」だったが、実際の品値段の設定を「6円」にしていたと説明されると、スタジオがどよめいた。