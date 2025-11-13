公的資金が注入された福島県のいわき信用組合で迂回（うかい）融資などの問題が明らかになったのを受け、金融庁は公的資金を受ける信用金庫や信用組合などの経営監視を強める方針を固めた。

公的資金を注入する際に経営の健全性に関する有識者らの審査を義務付け、信金・信組の監視役の独立性を担保する。２０２６年の通常国会に金融機能強化法改正案などを提出し、早ければ同年の施行を目指す。

いわき信組は東日本大震災の影響で業績が低迷したため、１２年に１７５億円の公的資金を受けた。しかし、資金注入の前から不正融資を繰り返し、不正の口止めなどの名目で反社会的勢力に流用資金の一部計約１０億円を支払っていたことが明らかになっている。金融庁は１０月３１日、業務改善命令を出した。

金融庁は一連の経緯を問題視し、１２月に予定される金融審議会（首相の諮問機関）の作業部会で新たな規制のあり方を議論する。

現行制度では、国が銀行に公的資金を入れる場合、金融機能強化法に基づき、銀行は返済計画や収益目標を含む経営強化計画を提出し、有識者らでつくる「金融機能強化審査会」が経営健全性を審査する。

しかし、信金・信組など協同組織金融機関への資金注入は、信金中央金庫などの中央機関と国が共同で行うため、中央機関を審査役と見なし、有識者らの審査は原則として不要だった。

このため、新たな規制では、信金・信組も金融機能強化審査会の審査を受けることを義務化し、経営体制のチェックを強化する。

公的資金を受けた場合は、経営を監視する「員外監事」の独立性を担保するよう求める。員外監事はこれまで取引先の社員や顧問弁護士が就くケースがみられ、独立性が疑問視されていた。

今後は地方銀行の行員や信金・信組の経営と関わりのない弁護士など独立性が認められる人物を員外監事に充てるよう求める。独立性が担保されていないと判断されれば、行政処分の対象にすることも検討する。