ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのジュニア内ユニット・少年忍者が、１１月末でグループ活動終了することが１２日、分かった。事務所の公式サイトで発表された。

サイトでは「少年忍者に関するご報告」として「この度、少年忍者は、１人１人が、より一層の活躍を多くの人に届ける高みを目指し、成長を遂げるため、２０２５年１１月３０日をもちまして、グループでの活動を終了とし、個人の活動に専念させていただくこととなりました」とした。

さらに「少年忍者としての活動は、２０２５年１１月３０日までとはなりますが、メンバーそれぞれと、日々、会話と想いを重ねていくことで、これからの未来を共に描き、個々の活動をしていきたいと考えております」と説明。この活動終了にともなう事務所の退所者はいないという。

少年忍者は２０１８年６月に「ちびっこ忍者」として１４人で結成。その後、メンバーの変遷を経て、現在は１６人で活動している。かつては、現在Ｓｎｏｗ Ｍａｎとして活動するラウールも所属していた。

ＣＤデビューは果たしていないが、今年２月のジュニア再編後もグループを保ち、同８月には「少年忍者 ＬＩＶＥ ２０２５ Ｔｈｉｓ ｉｓ 忍者」を開催。オリジナル楽曲を持ち、全２９公演で合計６万６７００人を動員していた。

アクロバットやダンスパフォーマンスに加え、和太鼓やスネア（小太鼓）演奏、げたを使ったタップダンスなど、大人数と「和」を融合させたパフォーマンスを強みとしていた。