Ç½ÅÐ¤Î¤³¤È¡¢¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¡¡Àîºê¤ÎÂÀ¸Ý°¦¹¥²È¤é¡¢£²£²Æü¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È
¡¡ºòÇ¯¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒ¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤è¤¦¤È¡¢Àîºê¤ÎÂÀ¸Ý°¦¹¥²È¤Ç¤Ä¤¯¤ëÃÄÂÎ¤¬£²£²Æü¡¢Àîºê»Ô¹âÄÅ¶è¤Î»ÔÃË½÷¶¦Æ±»²²è¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¤¹¤¯¤é¤à£²£±¡Ë¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Àîºê¤ÎÌó£±£±£°¿Í¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÌó£³£°¿Í¤¬Éü¶½¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¾è¤»¤¿²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£¿ÌºÒ¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯£²Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢ºÆµ¯¤ÏÆ»È¾¤Ð¡£¼çºÅ¼Ô¤Ï¡ÖÉü¶½¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¼çºÅ¤¹¤ë°¦¹¥²ÈÃÄÂÎ¡Ö£Ð£Ì£Á£Ù¡¡£æ£ï£ò¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ïº£Ç¯£´·î¤È£¹·î¡¢ÈïºÒ¼Ô¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤è¤¦¤ÈÇ½ÅÐ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÂÀ¸Ý¤òÄÌ¤·¤Æ¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£»öÌ³¶ÉÄ¹¤Î³á¸¶À¯É×¤µ¤ó¡Ê£¶£¶¡Ë¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÂÀ¸Ý¤Î²»¤Ç¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ÖÉü¶½¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¡£²õ¤ì¤«¤±¤Î²È¤â¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£³á¸¶¤µ¤ó¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»Ô¤Ë¤â¿ÌºÒ£±Ç¯¸å¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤Ï¤Ï¤ë¤«¤ËÃÙ¤¯¡¢ÈïºÒ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï°Å¤¤¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀîºê¤«¤é»Ù±ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¡¢Ç½ÅÐ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÂÀ¸Ý°¦¹¥²È¤Î¾·ÂÔ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º£·î£³Æü¡¢Àîºê»ÔÆâ¤Î³èÆ°¾ì½ê¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÂÀ¸Ý¤òÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¡¹¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤Ç®µ¤¤Ç¤·¤ç¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¤ß¤ó¤ÊÇ®¤¤¤«¤é¡×¤È³á¸¶¤µ¤ó¡££¹·î¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·×£µ²ó¤ÎÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢ÅöÆü¤Ø¤Îµ¡±¿¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀîºê¤Î¿Í¤âÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£ÂÀ¸Ý¤Î²»¤òÊ¹¤¡¢Ç½ÅÐ¤Î¤³¤È¤ò¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤±¤¤¤³¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
