第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、株式会社石原音楽出版社協賛）のノミネートが12日、決定した。6月6日の初日から10日までの158日間で、実写邦画歴代2位の興行収入（興収）170億円を突破した「国宝」（李相日監督）が作品賞、石原裕次郎賞、監督賞、吉沢亮（31）の主演男優賞はじめ7部門で11ノミネート。邦画8部門・40ノミネートの4分の1を占めた。「宝島」（大友啓史監督）が6部門、「遠い山なみの光」（石川慶監督）と、21日に公開を控える「TOKYOタクシー」（山田洋次監督）が4部門で続いた。

ノミネートは、以下の通り。

＜作品賞＞

＜1＞「国宝」（李相日監督）

＜2＞「宝島」（大友啓史監督）

＜3＞「遠い山なみの光」（石川慶監督）

＜4＞「TOKYOタクシー」（山田洋次監督）

＜5＞「フロントライン」（関根光才監督）

＜監督賞＞

＜1＞石川慶（「遠い山なみの光」）

＜2＞大友啓史（「宝島」）

＜3＞関根光才（「フロントライン」）

＜4＞山田洋次（「TOKYOタクシー」）

＜5＞李相日（「国宝」）

＜主演男優賞＞

＜1＞北村匠海（「悪い夏」「愚か者の身分」）

＜2＞木村拓哉（「TOKYOタクシー」）

＜3＞：妻夫木聡（「宝島」）

＜4＞山田裕貴（「木の上の軍隊」「ベートーヴェン捏造」「爆弾」）

＜5＞吉沢亮（「国宝」「ババンババンバンバンパイア」）

＜主演女優賞＞

＜1＞シム・ウンギョン（「旅と日々」）

＜2＞：倍賞千恵子（「TOKYOタクシー」）

＜3＞広瀬すず（「遠い山なみの光」「ゆきてかへらぬ」）

＜4＞松たか子（「ファーストキス 1ST KISS」）

＜5＞吉永小百合（「てっぺんの向こうにあなたがいる」）

＜助演男優賞＞

＜1＞窪田正孝（「宝島」）

＜2＞佐藤二朗（「爆弾」など）

＜3＞田中泯（「国宝」）

＜4＞永瀬正敏（「国宝」など）

＜5＞横浜流星（「国宝」）

＜助演女優賞＞

＜1＞伊東蒼（「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」）

＜2＞：瀧内公美（「国宝」「ふつうの子ども」「宝島」）

＜3＞寺島しのぶ（「国宝」など）

＜4＞二階堂ふみ（「遠い山なみの光」）

＜5＞森七菜（「国宝」「秒速5センチメートル」）

＜新人賞＞

＜1＞黒川想矢（「国宝」「この夏の星を見る」）

＜2＞黒崎煌代（「見はらし世代」など）

＜3＞鈴木唯（「ルノワール」）

＜4＞林裕太（「愚か者の身分」など）

＜5＞南琴奈（「ミーツ・ザ・ワールド」「花まんま」）

＜石原裕次郎賞＞

＜1＞「国宝」（李相日監督）

＜2＞「宝島」（大友啓史監督）

＜3＞「爆弾」（永井聡監督）

＜4＞「秒速5センチメートル」（奥山由之監督）

＜5＞「フロントライン」（関根光才監督）

＜外国作品賞＞

＜1＞「ANORA アノーラ」（ショーン・ベイカー監督）

＜2＞「F1／エフワン」（ジョセフ・コシンスキー監督）

＜3＞「教皇選挙」（エドワード・ベルガー監督）

＜4＞「ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング」（クリストファー・マッカリー監督）

＜5＞「ワン・バトル・アフター・アナザー」（ポール・トーマス・アンダーソン監督）