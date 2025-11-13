¡Úµð¿Í¡ÛÌçÏÆÀ¿¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤Ø¸þ¤±¼è¤êÁÈ¤àà³Ø¤Ó¤Î½©á¡¡¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¤âÇ§¤á¤ëÇ®°Õ
¡¡µð¿Í¤ÎÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢£´Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÂÇ·âÎÏ¤Î¶¯²½¡×¤À¡£¡ÖÂÇ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð»î¹ç¤Ë¤â¡¢ÎÝ¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ëº£½©¤òà³Ø¤Ó¤Îµ¨Àáá¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢²ÝÂê¹îÉþ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤ê£±Ç¯ÌÜ¤«¤é°ì·³¤Ç¼ÂÀï·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î£²£°£²£³Ç¯¤Ï°ìÅÙ¤âÆó·³¹ß³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¡££±£²µåÃÄ¤ÇÍ£°ì¤Î¡Ö°ì·³´°Áö¿·¿ÍÌî¼ê¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤À¤¬£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï½Ð¾ì»î¹ç¿ô¡¢ÂÇÎ¨¤È¤â¤Ë¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£µ·î¤Ë¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤ÎÆó·³¹ß³Ê¤â·Ð¸³¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡Ö¶¯¤¯¿¶¤ë¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤Î¹â¤¤ÂÇ·â¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÇ·â²þÂ¤¤Ø¸þ¤±¡¢º£½©¤Ï»ØÆ³¿Ø¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤«¤éÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤¬¸À¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤È¤Ï°ã¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢£±¤Ä¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤ßºÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Êºî¶È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼õ¤±¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ç½Æ°Åª¤Ê»ÑÀª¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÌçÏÆ¤¬¼«¤é´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤Î¤â¤È¤ØÊâ¤ß´ó¤ê¡¢½õ¸À¤òµá¤á¤ë¸÷·Ê¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤ò¸ò¤¨¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢µ¿ÌäÅÀ¤ä¿·¤¿¤Ë»î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î¾ì¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ÁÌä¡£Ç®°Õ¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿Î×»þ¥³¡¼¥Á¤Î¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¤â¡ÖÁª¼ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éµ¢¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ï¢Æü¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Çµï»Ä¤êÎý½¬¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤äÍýÁÛ¤ÏÌÀ³Î¤À¤¬¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤äÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤¨¤ÆÀßÄê¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¡ÊµÈÀî¡Ë¾°µ±¤µ¤ó¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ã¯¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¼«¤é¤òËá¤Â³¤±¤ë£²£´ºÐ¡££³Ç¯ÌÜ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤Ø¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£