なにわ男子の大西流星（24）とtimelesz原嘉孝（30）が、東海テレビ・フジテレビ系「東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ」（26年1月10日開始、土曜午後11時40分から）でダブル主演を務めることが12日、分かった。

原作は岩井圭也氏の同名小説シリーズ。不可解な事故で父親を亡くし心に影を抱えた青年・小柳龍一（通称ロン＝大西）と、幼なじみの刑事・岩清水欽太（通称欽ちゃん＝原）が、現代社会の抱える問題に向き合っていくヒューマンミステリー。全8話のシーズン1では、闇バイトや地面師詐欺などが題材となる。

大西はフジ系連ドラ初主演を飾る。演じるロンは頭は切れるが怠け者の青年で、ボサボサヘアーによれ気味の服装というビジュアル。大西にとって新境地でもあり「これまで演じてきた役とのギャップが大きく、早く演じてみたい気持ちでいっぱいです！」と、パブリックイメージとも対照的なキャラクターに挑む。

原は連ドラ初主演。「役者としてまた1歩成長できるように体当たりでいつも通り臨みたいです」と意気込む。役どころは実年齢より年上の35歳の神奈川県警・捜査一課の刑事。ロンが出会っていく仲間「ネイバーズ」の兄貴分的存在だ。 2人はドラマ初共演。大西は原について「一言話しただけで分かる欽ちゃんとはまた違った兄貴感があり、一緒に撮影するうえではとても安心感があります」と信頼を寄せる。

原は、当初は「バラエティー番組での印象からズバズバ言うタイプで怖いなと思っていましたが、そんな思いは一瞬でなくなりまし」とすぐにうち解けた。「現場では優しくて等身大でいてくれるので、気を使わずに芝居ができています。これからどんどん仲が深まっていくのが楽しみです」とタッグ結成を喜んだ。

シーズン2は、WOWOWプライム、WOWOWオンデマンドで3月から配信予定。