¡¡¸µ£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¤ÎµµÍüÏÂÌé¤ÈÀÖÀ¾¿Î¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢ÁÐÊý¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇàÎáÏÂ¤Î¿Îµµá¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¸Æü¤ËÀéÍÕ¡¦£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡Ö£Â£ò£å£á£ë¡¡£ô£è£å¡¡£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¡×¤ò³«ºÅ¡£¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀÖÀ¾¤â´ÑÍ÷¤·¤¿¡£¤·¤«¤âµµÍü¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¡¢¾åÅÄÎµÌé¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÀÖÀ¾¤ò´Þ¤à£´¥·¥ç¥Ã¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµµÍü¤Ï£±£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÀÖÀ¾¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤«¤é¤Î£É£ô¡¡£÷£á£ó¡¡£á¡¡£ç£ï£ï£ä¡¡£ô£é£í£å¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ë¤È¡¢ÀÖÀ¾¤âµµÍü¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤³¤ì¤âËº¤ì¤Æ¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈµµÍü¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÀÖÀ¾¤ÏÆÈÎ©¤·¡¢£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¤â²ò»¶¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ø¿Îµµ¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¹¤éÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤³¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¿Îµµ¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤Þ¤·¤¿¡££Ø¤Ç¤ÏàÎáÏÂ¤Î¿Îµµá¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¿Îµµ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï£²£°£°£µÇ¯¤ËµµÍü¤ÈÀÖÀ¾¤¬½Ð±é¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¤´¤¯¤»¤ó£²¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¤¤Ã¤«¤±¡££Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ê¤¬¤é¤â¡¢£²¿Í¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¤¿¤á¡Ö¿Îµµ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡ÖÎáÏÂ¤Î¿Îµµ¡×¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Î¤¬Èà¤é¤Îà¸ÀÍÕá¤À¡£
¡ÖÀÖÀ¾¤¬¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ø¡ô°ìÃ¶¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¤¢¤¨¤Æ¡Ø°ìÃ¶¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢µµÍü¤â¡Ø¤Þ¤¿ÀÄ½Õ¤Ç¤¤¿¤é¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÆ»ÏÆ°¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËµµÍü¤Ïº£Ç¯£³·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç»Å»ö¤ò¼«Í³¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¿ÎµµºÆ¥¿¥Ã¥°¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡£²¿Í¤¬ÁÈ¤á¤ÐÂç¤¤¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£