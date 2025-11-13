なにわ男子の大西流星（２４）とｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝（３０）が、来年１月１０日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「横浜ネイバーズ」（土曜・後１１時４０分）でダブル主演することが１２日、分かった。東海テレビとＷＯＷＯＷの共同制作ドラマで、続編が「ーＳＥＡＳＯＮ２」として３月からＷＯＷＯＷで放送される（日時は未定）。

作家・岩井圭也氏の同名シリーズが原作。横浜を舞台に、若者たちが闇バイトや地面師詐欺など現代社会の闇と向き合う中で、父を亡くした無職の青年・小柳龍一（大西）と、事故を現場で捜査した警官・岩清水欽太（原）が真相に迫っていく。

フジ系連ドラ初主演となる大西は、役柄を表現するようにボサボサ頭で服もよれよれ。最近は検察職員や大学生などを演じたが「無職・高卒というこれまでとのギャップが大きく、早く演じてみたい気持ちでいっぱいです」と心待ちにする。一方、連ドラ自体が初主演の原は「うれしいです。映像の芝居経験はまだ多くありませんが、役者としてまた一歩成長できるように体当たりでいつも通り臨みたいです」と喜んだ。

グループは違うものの、同事務所の２人。大西は原について「兄貴の背中を見ながらこの撮影はついていきたいです！」と信頼を見せると、原も「これからどんどん仲が深まっていくのが楽しみです」とコンビ仲の良さをうかがわせた。