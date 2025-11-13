プロ野球の守備のベストナインを記者投票で選出する「第５４回 三井ゴールデン・グラブ賞」が１２日に発表され、巨人の泉口友汰内野手（２６）がセ・リーグ遊撃手部門で初受賞した。守備率９割７分９厘は広島・矢野と並ぶリーグ１位、守備指標の「ＵＺＲ」は１２球団トップの１１・９をマークし、巨人からは唯一の選出。同部門での選出は２０２１年の坂本勇人以来で、プロ２年目での受賞は、川相昌弘、坂本らの名手を上回り球団最速となった。

２年目にブレイクを果たした泉口が、守備の勲章を手にした。セ・リーグ遊撃手部門でゴールデン・グラブ賞を初受賞。ＧタウンとＧ球場で行われている秋季キャンプ中に吉報を聞き、球団を通じて「選んでいただき本当に光栄です。まさか自分がこの賞をいただけるとは思わなかったので、正直びっくりしていますし、すごくうれしいです」とコメントした。入団２年目での受賞は、坂本、川相ら球団史を彩る名手を上回り、巨人遊撃手史上最速。内野手全体でも球団最速のスピード受賞となった。

圧勝だった。１６５票を獲得し、２位の広島・矢野に１００票以上の大差をつけた。野球データの分析を手がける「デルタ社」によると、平均的な選手が守った時と比べてどれだけ失点を増減させたか―という守備での貢献度を示す「ＵＺＲ」（アルティメットゾーンレーティング）は両リーグの遊撃手でトップの１１・９。ゴールデン・グラブ賞６度の川相ディフェンスチーフコーチは「継続する気持ちもあったし、２年目にかける気持ちがすごく表れていた。２年目で取れたことは大きいと思うし、自信にもなる」と成長に目を細めた。

地道な努力を結果に結びつけた。泉口は「身体能力がすごく高いわけではない」と自己分析し、「ピッチャーが打ち取った打球を確実にアウトにする。難しいプレーを難しく見せないのがうまい選手」と堅実な守備を心がけてきた。遊撃手として、両リーグ最多の１１４８イニングに出場し続けた体の強さも大きな武器。「１年間支えてくださった監督、コーチ、チームメート、そしていつも応援してくださるファンの皆さんに感謝しています」と頭を下げた。

開幕２軍スタートからワンチャンスをつかんだ。今季初スタメンとなった４月９日のＤｅＮＡ戦（横浜）で１号を含む２安打を放ち、一気に正遊撃手の座を奪った。自己最多１３３試合に出場し、リーグ２位の打率３割１厘、６本塁打、３９打点の成績を残したが慢心はない。「成績は続けていかないといけない。来年が大事」と、シーズン終了後はすぐに再始動。若手主体の秋季キャンプにフル参加し、さらに高いレベルを目指してＧタウン、Ｇ球場で連日８時間の猛練習に励んでいる。この日の紅白戦は「２番・遊撃」で出場し、守備では二ゴロで併殺を完成させた。

今季の巨人は３位に終わり、ＣＳ第１ステージではＤｅＮＡに連敗して敗退。短期決戦で計９打数無安打と悔しさを味わった。「全ての面でレベルアップして、来年は日本一に貢献したい」と強い思いを胸に秘める。堅実な守備とシュアな打撃に磨きをかけ、来季も不動のショートストップとしてＶロードの先頭に立つ。（加藤 翔平）

▼Ｇ入団２年目以内の日本人野手では４人目 ２年目の泉口が遊撃手でゴールデン・グラブ（ＧＧ）賞を初受賞。球団の２年目以内の日本人野手でＧＧ賞受賞は９８、９９年（１、２年目）の外野手で高橋由伸、０２年（２年目）の捕手で阿部慎之助、１１年（２年目）の長野久義に次いで４人目５度目。投手を含めても８７年（２年目）の桑田真澄、９９年（１年目）の上原浩治の２人しかおらず、球団全体では６人目７度目。２年目の受賞は遊撃手としてだけでなく、球団の内野手最速となった。