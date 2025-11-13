◆大相撲 ▽九州場所４日目（１２日、福岡国際センター）

東前頭１２枚目・藤ノ川が平幕で唯一、全勝を守った。東同１１枚目・獅司を寄り切った。八角理事長（元横綱・北勝海）も相撲の取り口と人柄を絶賛する２０歳が、自己最長の初日からの連勝を４に伸ばした。横綱・大の里は東前頭２枚目・霧島をはたき込み、新関脇・安青錦も小結・隆の勝を押し出して４連勝。全勝は大の里、安青錦、藤ノ川の３人となった。

藤ノ川のスピード感あふれる相撲に館内が沸いた。１９３センチ、１６９キロの大柄な獅司に対して、真っ向勝負の立ち合いから右をのぞかせた。すくうようにして相手の体をよろめかせ、出足を止めることなく寄り切り。身長１６センチ、体重約５０キロの体格差をものともせず、４秒で勝負を決めた。「振ったところでよろけたので、勝負どころだと思った」と、２０歳のホープは勝負勘もするどい。平幕では唯一勝ちっぱなしの４連勝にも「全然。まだ４日なので」と気を引き締めた。

きっぷの良い相撲は八角理事長をも魅了する。１７７センチ、１２０キロの小兵ながらも、押しや投げ技などで体格に勝る力士にも果敢に挑む。「体が小さいので、長い相撲にならないように意識している」と藤ノ川。新入幕だった名古屋場所では、初代から１４８年続く伊勢ノ海部屋伝統のしこ名を継承した。八角理事長も「気持ちがいい。立ち合いの必死さがあるから、横のいなしが効く。先々代もあのような相撲を取っていた」と、４代目・藤ノ川を名乗り、俊敏な動きで「今牛若丸」と称された先代・伊勢ノ海親方（７９、元関脇）を引き合いに出した。続けて「きっとファンも増えるだろうけれど、私はファンだよ」と明かした。

また１０月中旬のロンドン公演期間には食事をする機会があり、八角理事長は「その時から好感を持っている。お酒を下にこぼしてね。私も北の富士さんにお酒を勧められて同じようなことをしたな。飲みっぷりもファンだよ」と若武者の飲み姿を回顧。取り口と人柄で理事長をとりこにした。

ロンドン公演の現地実況では元気のいいレスラーを意味する「Ｆｅｉｓｔｙ Ｇｒａｐｐｌｅｒ」と紹介された関取最年少の２０歳。場所前の稽古で負った右目下のあざが今も残る努力の証だ。気迫あふれる相撲で、さらに九州の土俵を駆け回る。（大西 健太）

◆藤ノ川 成剛（ふじのかわ・せいごう）本名・斎藤成剛。２００５年２月２２日、京都市生まれ。２０歳。５歳で相撲を始め、埼玉栄高から２２年１２月に伊勢ノ海部屋に入門。２３年初場所で初土俵。２５年名古屋場所で新入幕。家族は元幕内・大碇の甲山親方の父と、弟２人（幕下・碇潟と埼玉栄高１年の夕剛）。得意は押し。１７７センチ、１２０キロ。