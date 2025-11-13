日本テレビは１３日、今年の大みそかに「ヒロミが解決！八王子リホーム 大晦日ＳＰ」（後６時）を放送すると発表した。年末の名物番組だった「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！絶対に笑ってはいけない」シリーズは、５年連続で放送見送りとなる。

５時間半にわたり放送される「―八王子リホーム」は、タレント・ヒロミがＤＩＹのテクニックで芸能人の自宅リフォームをはじめ、様々なお悩みを解決する人気シリーズ。今回の特番は、“未来の横綱”を夢見る１０人の子どもたちが在籍する相撲クラブで、前代未聞の超大規模リフォームに挑戦する。

「台風による強風でテント屋根が壊れてしまい土俵で練習できない」「築１００年以上の古民家を子どもたちが快適に過ごせるようリフォームしたい」「練習に励む子どもたちのためにシャワーを作ってあげたい」など多くのお悩みに応えていく。ヒロミは、屋根の撤去や土俵ごと解体し、重機で地面を掘りパイプを埋めて排水のシステムを再構築するなどの難題に、“豪華助っ人”を迎えて全力投球する。

同局の年末特番を巡っては、ダウンタウンらが出演する「ガキ使」が、２００６〜２０年まで１５年にわたり定番化。高視聴率をたたき出すＮＨＫ紅白歌合戦の対抗馬として、１０年から１１年連続で民放１位の視聴率を記録していた。

２１年から年末に同番組は放送されていなかったが、ダウンタウン・松本人志が、今月１日にインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の生配信に登場し、２４年１月の活動休止発表以来、約１年１０か月ぶりに復帰。ファンからは「年末『ガキ使』復活あるの？」などと期待の声も上がっていたが、今年も放送はなしとなった。