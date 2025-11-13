Travis Japan松田元太、バラエティー初MCで若林正恭とタッグも…「自分の役割とかポジションが分かってなくて」
7人組グループ・Travis Japanの松田元太とお笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、20日放送のTBS系バラエティー『そう言われたら見たことない』（後8：00）でMC初タッグを組むことがわかった。番組では、日常で目にするさまざまな光景の「そう言われたら見たことない」貴重な裏側映像を2時間にわたって紹介。松田は今回がバラエティー番組初MCとなる。
【動画】松田元太、アツアツ焼売を豪快に食す新CM公開
今回は“宇宙”“スポーツ”“動物”“人気ドラマ”などにまつわる「そう言われたら見たことない」映像が登場。松田はMCだけでなく、審査員長となって映像の衝撃度を審査するのだが、その自由奔放ぶりに若林のツッコミが止まらない。ラストには審査員長・松田が独断で選ぶ「MMM（松田がもっとも見たことない映像）」を発表。果たしてどんな映像がMMMに輝くのか。
■MCコメント
▼若林正恭（オードリー）
あの松田くんがどんなMCや審査をするのか、とっても楽しみにしてきましたが、段々と審査のボタンの押し方とかもフォームが固まってきて素晴らしかったと思います。これだけ動画や映像があふれている時代に、「まだこんなのがあるんだ！」と（スタッフが）映像を見つけてきたのが凄いですし、僕はスポーツが大好きなので、スタジオの芸人がみんな悔しがるくらい面白い“スポーツ界の面白いオチ”の映像は何度も見たくなりました！ すごく楽しかったです！
▼松田元太（Travis Japan）
収録終わりましたけど、まだ自分の役割とかポジションが分かってなくて…。特にボタンを押す審査システムが最後まで一番わからなかったです（笑）。審査員長も初めてだったので、緊張もありながら楽しさもありました！ 普段あまり順番とかつけないタイプなのですが、頑張りました！ 初めてのMCでしたが若林さんがとても心強かったです。
▼若林正恭（オードリー）
▼松田元太（Travis Japan）
