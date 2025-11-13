Ë§º¬µþ»Ò¡õ¹â¶¶³¤¿Í¡¢Ìò¤òÄ¶¤¨¡Ö·¯¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¡¡Æó¿Í»°µÓ¤ÇËÂ¤¤¤À¡È¤Õ¤¿¤Ä¤Î¿ÍÀ¸¡É¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¤¬¼ç±é¡¢King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¤¬14Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ºî²È¡¦·¯ÅèÈàÊý»á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¼Â¼Ì²½¤·¡¢15ºÐ¤«¤é30ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÃË½÷¤¬Êâ¤à¿ÍÀ¸¤È³ëÆ£¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹º£ºî¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¥â¥Î¡É¤Ç¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¤È¤â¤Ë¡ÖÇ³¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦2¿Í¤¬¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤¿»£±Æ´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛË§º¬µþ»Ò¡õ¹â¶¶³¤¿Í¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºäÊ¿Î¦¡ÊË§º¬¡Ë¤È¿åÂ¼¤Þ¤Ê¤ß¡Ê¹â¶¶¡Ë¤Ï¡¢180ÅÙÀ¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¤Î²ñÏÃ¤Ò¤È¤Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¸ÍÏÇ¤¤¤À¤é¤±¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡ÈºäÊ¿Î¦¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Þ¤Ê¤ß¤Ï¡¢Î®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÈà½÷¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¤½¤Ä¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤Þ¤Ê¤ß¤ËÎ¦¤Ï¤ä¤¤â¤¤·¤Ê¤¬¤é³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é15Ç¯¡¢°ìÅÙ¤â¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¡£¹â¹»»þÂå¡¢Î¦¤Ë¥×¥í¥ì¥¹µ»¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤ã¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÄºê¤È¤Þ¤Ê¤ß¤Î³°¸«¤Ç¤¢¤ëÎ¦¤Î¡¢½é¡¹¤·¤¯¤â¤®¤³¤Á¤Ê¤¤½éÎø¤Ê¤É¡¢Èà¤é¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢30ºÐ¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Æ¡¢ÆÍÁ³¤Þ¤Ê¤ß¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡£¡Ö¤â¤·¡¢¸µ¤ËÌá¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¡½¡½¡£
¢£ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤ÇÄ©¤ó¤À¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡É¡ÖÀ¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ÏÎ×¤á¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄ¶¤¨¤¿·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡½¡½º£ºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÊ¹¤¤¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ë§º¬¡§ºÇ½é¤ÏÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤À¤±Ê¹¤¤¤ÆµÓËÜ¤È¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²áµî¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬Âêºà¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊª¸ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤ÏÌá¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÀ¸¤Â³¤±¤¿»þ¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä¤É¤Ã¤Á¤¬Áê¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ºÇ½é¤Î¾×·â¤Ç¡È¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤è¤Í¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¡§ËÍ¤ÏºÇ½é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡È¤â¤¦¹¥¤¡ª¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤â¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ½é¤Ï¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ë§º¬¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢Ìá¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸ß¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç2¿Í¤¬¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤Þ¤Ê¤ß¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢À¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ÏÎ×¤á¤Ê¤¤¡£Á´Éô¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀº°ìÇÕ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë§º¬¡§Æñ¤·¤¤¤æ¤¨¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ³¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶¡§Ç³¤¨¤ë¡¢Ç³¤¨¤ë¡ª
Ë§º¬¡§ÉÝ¤¤¡Á¡ª¤Ç¤â¤ä¤ë¡Á¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¹â¶¶¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¤ä¤ë°ÕÌ£¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤·¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Ë§º¬¡§¤³¤ÎºîÉÊ¤ò±é¤¸¤¤Ã¤¿·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¸½¾ì¤Ç¤â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ë§º¬¡§¸½¾ì¤Ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Ç¤â¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡ÈºÇ½é¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¿¡É¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶¡§¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
Ë§º¬¡§»£±ÆÃæ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤´¤È¤ËÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
¹â¶¶¡§Ìò¤Ë·ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÉÝ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÃúÇ«¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤ÆËÜÆÉ¤ß¤ò¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î»ÅÁð¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¹â¶¶¡§äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ÎËö¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï»ÅÁð¤ä¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¾Ê¤¡¢´¶¾ð¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âºÇ½é¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤Ê¤Ë¤«¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤ÆË§º¬¤µ¤ó¤ÎYouTube¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£
Ë§º¬¡§¤½¤ì¤Ï¤Þ¤º¤ä¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¹â¶¶¡§¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¤¹¤Æ¤¤Ç¡ªË§º¬¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾Ð¤¦¤ó¤À¤È¤«¡£ºÇ½ªÅª¤ËÌò¤Ø¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤ÏÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÙ¶¯»þ´Ö¤È¤·¤ÆÍ°ÕµÁ¤Ç¤·¤¿¡£
Ë§º¬¡§»ä¤È¹â¶¶¤¯¤ó¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ÏÆñ¤·¤¯Ê£»¨¤Ë»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤ì¤É¡¢15Ç¯´Ö¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬º£²ó¤ÎºîÉÊ¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÎ¦¤Î¤³¤È¡¢¹â¶¶¤¯¤ó¤Ï¤Þ¤Ê¤ß¤Î¤³¤È¤ò1ÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹¶¤áÊý¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¾¤ÎºîÉÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¡§°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤òÀ¸¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£
Ë§º¬¡§¤½¤³¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÅÁð¤È¤«¤Ï¤½¤Î¸å¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤·¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ê¤É¤ÇÎ¦¡¦¤Þ¤Ê¤ß¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊªÁü¤ò¤É¤¦ºî¤ë¤«¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ç³¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±é¤¸¤ëÂ¦¤«¤é¸«¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢È¯¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Ë§º¬¡§¤³¤ÎºîÉÊ¤ò±é¤¸¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Î·Ð¸³ÃÍ¡¢ÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¶¶¤¯¤ó¤È¤ä¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤è¤ê°ìÁØ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶¡§¤¨¡Á¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
Ë§º¬¡§¡Ê¹â¶¶¤Î¸ýÄ´¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¡Ë¤¨¡Á¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¹â¶¶¡§¡Ê¤µ¤é¤Ë¿¿»÷¤·¤Æ¡Ë¤¨¡Á¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
Ë§º¬¡§¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤ª¼Çµï¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤È²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤Ê¤ß¤¬¹â¶¶¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡Ë¡ÖÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¿åÂ¼¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡ÖÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¹â¶¶¤¯¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¡§ËÜÅö¤Ë¿Í´ÖÅª¤ÊÁêÀ¤¬¤«¤Ê¤êÂç»ö¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£Ä¹¤¤´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¿Í¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤«¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÎ¦¤¬¤Þ¤Ê¤ß¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤ÆÂÎ¤È¿´¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£1ÈÖºÇ½é¤Ë¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é»£±Æ³«»Ï¤¹¤ë¤Î¤«¤â¸½¾ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Ë§º¬¡§¡Ö30ºÐ¤«¤é±é¤¸¤ë¤«¡¢21ºÐ¤«¤é±é¤¸¤ë¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤é¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤Æ¡£
¹â¶¶¡§¤À¤ó¤À¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ù¡¼¥¹¤ò¤É¤Á¤é¤«¤éºî¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡£
Ë§º¬¡§¡È¤É¤Ã¤Á!? ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¤É¤Ã¤Á¤âÆñ¤·¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·ë¶É¡¢»£±Æ¤Ï30ºÐ¤ÎÎ¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤«¤é¤Ç¡¢¤Þ¤º¥Ù¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤ÆÁÌ¡Ê¤µ¤«¤Î¤Ü¡Ë¤í¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ëÎ¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤Ï¤¹¤Æ¤¤Ê´Ø·¸À¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1Ç¯¤Ë°ìÅÙ2¿Í¤¬²ñ¤¦¡¢µÊÃãÅ¹¡Ø°ÛË®¿Í¡Ù¤Ç¤ÎÊó¹ð²ñ¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
Ë§º¬¡§¤È¤Ë¤«¤¯¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¡§Ä¹¤¤¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é3¥·¡¼¥ó¤¯¤é¤¤¤ò°ìµ¤¤Ë»£¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ï¤¹¤´¤¯½ë¤¤»þ´ü¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶õµ¤¤¬¤É¤ó¤É¤óÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤Ó¤Ë³°¤Ë½Ð¤Æ¡Ä¡£
Ë§º¬¡§¡Ö¶õµ¤¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½Î¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¡¢2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Î»þ´Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¹â¶¶¡§¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç2¿Í¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Î¾ì½ê¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬·ù¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤È¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Þ¥¹¥È¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀï¤Î¾ì¤Ë»×¤¨¤ë¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤È2¿Í¤¬ËÜÅö¤Î2¿Í¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÍ£°ì¤Î¾ì¡¢ËÜ¿´¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë§º¬¡§¤¢¤Î¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢15Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¡£Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿Æü¤ÎÄ«¤«¤éº£¤Îº£¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¢¤Î¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬2¿Í¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀï¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤³¤Þ¤ÇËÜ¿´¤òÏÃ¤»¤ë¿Í¤¬Íß¤·¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë§º¬¡§2¿Í¤Ï¤Þ¤¿ÆÃ¼ì¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£
¹â¶¶¡§¿Æ»Ò¤Ç¤â¤Ê¤¤¤··»Äï¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡Ä¡£
Ë§º¬¡§ÀµÄ¾¡¢ºÇ½é¤ÏÍ§Ã£¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¹â¶¶¡§¤À¤«¤éÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Þ¤êÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡½¡½Îø¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°Õ³°¤Ç¤¹¡£
¹â¶¶¡§¤½¤ó¤ÊÇ¾¤ß¤½¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ë§º¬¡§¤½¤ì¤¬¥ê¥¢¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÈÃ¯¤«¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤Ê¤é¡©¡É¤ÎÅú¤¨¤Ï¹â¶¶³¤¿Í¡õË§º¬µþ»Ò¡©¡Ö°ì²ó·Ð¸³ºÑ¤ß¤À¤«¤é¡ª¡×
¡½¡½¤ªÆó¿Í¤Ï½é¶¦±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Ë§º¬¡§¤â¤¦ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤òËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¿Í¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¹â¶¶¡§¾å½ñ¤¤¬¶¯¤¹¤®¡©¡Ê¾Ð¡Ë
Ë§º¬¡§¤Ç¤â¤¹¤´¤¯ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤Êý¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤Ï¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤³¤Î2¿Í¤À¤«¤éÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¡¢¹â¶¶¤¯¤ó¤À¤«¤é¡¢¡È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ªÆñ¤·¤¤¡ª¡É¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢¸À¤¦Á°¤«¤é´é¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶ì¤·¤ó¤Ç¤ë¡¢Çº¤ó¤Ç¤ë¤È¤«¤òÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤»¤ë¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Ê¤ß¤Î½À¤é¤«¤µ¡¢Êñ¤àÎÏ¤ò¹â¶¶¤¯¤ó¤«¤é¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¡§Ë§º¬¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿¿¤Ã¤¹¤°À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤«¤é¡Ä¤¢¡¢ËÍÄ´¤Ù¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë
Ë§º¬¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ê¾Ð¡Ë
¹â¶¶¡§¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤·¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¡×¤È¸À¤¦¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤È¤¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¿Í¤À¤«¤é¸½¾ì¤ÎÊý¡¹¤â½õ¤«¤Ã¤¿¤·¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£´ï¤ÎÂç¤¤Ê¿Í¤Ç¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¢¼çÌò¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
Ë§º¬¡§¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ªÆó¿Í¤Ë¤Ï¸µ¡¹»÷¤¿Í×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÌò¤À¤«¤é±é¤¸¤Ê¤¬¤éÄÌ¤¸¹ç¤¦¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¦ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¹â¶¶¡§ËÍ¤¬Ë§º¬¤µ¤ó¤òÂç¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡£·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤³¤È¤â¼Ù¿ä¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´¶¾ð¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¸½¾ì¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬³ä¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÁÇ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤ë¤ÈÊÑ¤Ê¥Î¥ê¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡È¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î2¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡É¤È»×¤ï¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ë§º¬¡§¹â¶¶¤¯¤ó¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¤·¤Æ¤â½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çµå¤òÅê¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Á´ÉôÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤ò°ì½ï¤Ë±é¤¸¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¿®Íê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶¡§ËÍ¤é¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¹â¹»»þÂå¤ÎÎ¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤Î2¿Í¤â¤½¤¦¡£Àï¤¦Áê¼ê¤â½õ¤±¹ç¤¦¤Î¤â°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£2¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
Ë§º¬¡§ËÜÅö¤ËÆó¿Í»°µÓ¡£¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤â¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¡ª¤È»×¤¦½Ö´Ö¤âÂ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤½¤ó¤Ê´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ª¸ß¤¤¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¹â¶¶¡§Ë§º¬¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢°Õ¿Þ¤·¤Æ¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬Ä¹¤¤Ç¯¿ô¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¾å¤ÇÌÜ¤Î»È¤¤Êý¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡ÄÌÜ¤¬¹ç¤¦¹ç¤ï¤Ê¤¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÌÜ¤Î¿ø¤ï¤êÊý¤â¤½¤¦¡£³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤âÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë½Ö´Ö¤â¡¢»ÅÁð¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Ê¬¡¢ÌÜ¤ÎÆ°¤¤ÎºÙ¤ä¤«¤µ¤Ç´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢µã¤±¤ë¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¤·¤¿¡£
Ë§º¬¡§¹â¶¶¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¹¤´¤¯Æ°ÊªÅª¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ª¼Çµï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¤Ê¤Ë¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Æ¤âÂÇ¤ÁÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î»ÅÊý¤¬ÀäÌ¯¤À¤«¤é¼Çµï¤ÎÃæ¤Ç¡È¤³¤Î´Ö¡Ê¤Þ¡Ë¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤Îµå¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡ÈÀäÂÐ²¿¤¬²¿¤Ç¤â½¦¤¦¡ª¡É¤È¤Ê¤ì¤¿¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Î¼«Í³¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡¢¤½¤¦¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Í½ÁÛ³°¤Î¤ª¼Çµï¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ë§º¬¡§¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤ÄÀÌÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ¤¤Þ¤º¤¤¤Ê¡¢¥»¥ê¥ÕÈô¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë
¹â¶¶¡§ÉáÄÌ¤Î¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤é»ß¤á¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¡Ê¾Ð¡Ë
Ë§º¬¡§¤Ç¤â´ÆÆÄ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤â¿®Íê¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÑ¤Ê´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»ß¤á¤Ê¤¤¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¡§¤Ç¤âË§º¬¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Î¤³¤È¤òÆ°ÊªÅª´¶³Ð¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÂè°ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÊüËÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤ì¤³¤½¤É¤ó¤Ê¤ª¼Çµï¤â¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ä¤ë¤Î¤¬1ÈÖ³Ú¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºîÃæ¤Ç¡ÖÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¿åÂ¼¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤¬¡È¤³¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Ë§º¬¡§»ä¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤âÁê¼ê¤¬·ù¤Ê²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ëº£²ó¤ÏÁê¼ê¤Î¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¤ìÂØ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬Ê¿ÏÂ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¹â¶¶¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â¡ÖÃ¯¤«¤È1ÆüÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤Ê¤é¡×¤È¤«¡Ö¿ÍÀ¸¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤Ê¤é¡×¤È¤«Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï½Å¤¯Âª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£
Ë§º¬¡§¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢²¿Ç¯¤â·Ð¤Ä¤È¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¹â¶¶¡§¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÏÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬ÁÛÁü¤¹¤ëÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¸½¼Â¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶ì¤¤ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¡£
Ë§º¬¡§¤Ê¤Î¤Çº£¤Î»ä¤¿¤Á¤¬Ã¯¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¿¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ï1Æü¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹â¶¶¡§¤Ç¤â³Ú¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤é¤³¤³¡ÊË§º¬¡Ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ë§º¬¡§1²ó·Ð¸³ºÑ¤ß¤À¤«¤é¡ª·Ð¸³ÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¹â¶¶¡§¤¢¤Î¤È¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤Ã¤Æ¡£Áá¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ë§º¬¡§1ÈÖÏÃ¤¬Áá¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ª¸ß¤¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹â¶¶¡§»£±Æ´ü´Ö¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ç¤¹¤Í¡£
Ë§º¬¡§¡È¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï·ù¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢ÎÉ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Ñ¤¬½Ð¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Æñ¤·¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥ª¥Õ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
