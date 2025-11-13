広瀬すず、最近実際にやってみて“面白すぎた”スポーツ「本格的にやってみたい」
女優の広瀬すず（27歳）が、主人公を務める三井不動産のシリーズCM「三井のすずちゃん」の最新作「東京ドーム」篇に出演。11月13日より放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“やってみたいと思うスポーツや、最近始めたスポーツ”について語った。
「三井のすずちゃん」シリーズ最新作の撮影後のインタビューでは、「今回、かっこいいフォームで球を投げる“三井のすずちゃん”が映し出されていますが、広瀬さんが幼少期からやられているバスケットボール以外でやってみたいと思うスポーツや、最近始めたスポーツはありますか？」と質問を受ける。
これに広瀬は「最近テニスをやったんです。それが面白すぎて！今日のスタッフさんの中にもドハマりして日常的にやられている方々がいたので、今日はみんなでテニスシューズを見たりしていました（笑）」と語る。
テニスは「まだ数回しかやったことがないのでそこまで凝っていなかったのですが、非常に面白かったので、形から入って本格的にやってみたいと思っています」とのこと。
また、「スポーツ自体が好きなので、バスケットボール・テニス・ボウリングを、定期的に友だちとやっています。もう少し全体的に上手くなりたいという欲が出てくるくらい、夢中になっています」と話し、「（スポーツは）経験したことがないものもたくさんあるので、（いろいろなスポーツに）挑戦したいです。大人になって趣味に夢中になったり、情熱的な時間を過ごすことが減っている気がするので、青春を取り戻すかのような情熱でもっといろいろなスポーツに挑戦したいです」と語った。
