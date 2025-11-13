広瀬すず、最近感動したこと「心まではぁ〜ってなることが増えました」
女優の広瀬すず（27歳）が、主人公を務める三井不動産のシリーズCM「三井のすずちゃん」の最新作「東京ドーム」篇に出演。11月13日より放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“最近感動したものやエピソード”について語った。
「三井のすずちゃん」シリーズ最新作の撮影後のインタビューでは、「広瀬さんが最近感動したものやエピソードはありますか？」と質問を受ける。
これに広瀬は「日常的に感動することは多いです。見に行った舞台や映画、先輩方のお芝居を目の前で見ているだけですごいと思ったりします」と回答。
続けて「お仕事関連での感動が多いのですが、日常での感動というと、最近『バスタオル』に感動をしました。今治の少し良いタオルに変えたのですが、本当にふわっふわで、心まではぁ〜ってなることが増えました。毎日それに感動して、タオルを使って包まれたくて朝と夜お風呂に入るみたいなことをしています（笑）」と語る。
そして「タオルって替え時が分からなかったのですが、変えてみると非常にいいものだな、と最近感動しました。ある種のご褒美というか、小さなご褒美を見つけることができてハッピーでした」と語った。
