広瀬すず、最近“思わずガッツポーズをしたくなった瞬間”語る

女優の広瀬すず（27歳）が、主人公を務める三井不動産のシリーズCM「三井のすずちゃん」の最新作「東京ドーム」篇に出演。11月13日より放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、最近“思わずガッツポーズをしたくなった瞬間”について語った。



「三井のすずちゃん」シリーズ最新作の撮影後のインタビューで、「CM内では“三井のすずちゃん”が見事な（投球で）ストライクを決めてガッツポーズをしながら喜ぶシーンがありましたが、最近思わずガッツポーズをしたくなった瞬間はありますか？」と質問を受ける。



これに広瀬は「今年は秋刀魚がすごく美味しいとお聞きしたので、どこに行ってもお店にあったら秋刀魚を頼んでしまうんです」と話し、「骨をピッと綺麗に取れた時に、『よしっ！』って思いました（笑）」と笑った。