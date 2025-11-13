広瀬すず、東京ドームシティの遊園地で“必ず乗っていた”アトラクション
女優の広瀬すず（27歳）が、主人公を務める三井不動産のシリーズCM「三井のすずちゃん」の最新作「東京ドーム」篇に出演。11月13日より放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、東京ドームシティの遊園地で必ず乗っていたアトラクションについて語った。
「三井のすずちゃん」シリーズ最新作の新たな舞台は、三井不動産グループの東京ドームシティということで、撮影後のインタビューでは「今回の新CMは、三井不動産グループである東京ドームシティが舞台です。遊園地で楽しく遊んでいる様子も印象的でしたが、撮影はいかがでしたか？」と質問を受ける。
これに広瀬は「10代の頃、友だちと東京ドームシティのジェットコースターに乗りに来ていたので、懐かしさがありました。お仕事で来たこともあり、日常と仕事が混ざったような、そんな馴染みのある場所です。こうして大人になり、世代が変わっても人々が遊び続けている場というのが、すごく素敵な場所だと改めて思えるような撮影でもあり、非常に良い経験になりました」と語る。
また、「CMでも東京ドームシティの遊園地で楽しく遊んでいる様子が印象的でしたが、子どもの頃、必ず乗っていたアトラクションはありますか？」との質問には、「絶叫系は特に何回も連続で乗りたくなるくらい大好きです。東京ドームシティでは何回も連続でジェットコースターに乗って、乗るだけ乗って帰るみたいなことをしていました（笑）。絶叫系は今でも大好きです」と語った。
