お笑いタレント・明石家さんま（70）が12日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。お笑いタレント・劇団ひとり（48）の没頭する趣味に驚きを隠せなかった。

今回の番組では、識者たちが「脳とカラダに良い趣味」を紹介。“芸能界一の多趣味”というひとりは「ゴルフはプレーするのも好きなんですけど、ゴルフクラブを組み立てるのが好き」と明かした。

特製クラブは発注するのではなく「自分で組み立てる」と、シャフトやグリップを自身に合った硬さや重さにしていると伝え、さんまら出演者たちを驚かせた。

そのためゴルフクラブを購入すると「まず計測することから始まる」として、長さや重さを測るという。硬さについては、自身の私物でもある「シャフト振動数測定器」を用いて測定。さらに「クラブ慣性モーメント測定器」「ロフト・ライ修正器」も駆使して“改造”するとした。

そこから測定した数値を「全部エクセルに打ち込む。これをグラフにする。キレイなセッティングは一直線になる」と理想のグラフに近づける。理想のグラフにならない場合は「自分で（ヘッドを）ガスバーナーであぶると抜ける。抜いてシャフトを買ってきて、切ったりして正しいセッティングにするっていうのが僕の趣味」と明かした。

さんまが「じゃあこれからひとりのところに持って行ったらいいんだ?」とお願いすると、ひとりは「僕、工房持ってますから」と。ゴルフクラブをセッティングするためだけの部屋があることを告白し、再びスタジオを騒然とさせた。

これにさんまは「そらぁ嫁さん…韓国のアイドル追いかけるはずやわ…。ほっといてずっとこんなことやってんやから」と指摘して爆笑させた。