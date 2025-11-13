「歴史的な番狂わせだ」強豪フランスがウガンダにまさかの敗戦→“南米の雄”が１勝１分け１敗で敗退の悲劇！母国メディアは茫然「最も残酷」「信じられない」【U-17W杯】
カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ最終節で、ドラマが起きたのがグループKだ。
勝点４を挙げていたフランスとカナダが、勝点１のウガンダとチリに、それぞれ０―１、１−２で敗れ、４チームが勝点４で並んだのだ。得失点差の勝負となり、フランスが１位、カナダが２位、ウガンダが３位で決勝トーナメント進出。得失点差が１点足りなかったチリが無情の敗退となった。
今回のU-17ワールドカップは、来年のワールドカップと同じく48か国が出場。各組の１位と２位に加え、３位の12か国のうち８か国はベスト32に進めるレギュレーションとなっている。にもかかわらず、勝点４で敗退というのは極めて稀だろう。
この悲劇的な結果に母国メディアも茫然。『AS』紙のチリ版は、「こんな敗退するのはラ・ロハだけだ」と嘆いた。
「他の多くの例に漏れず、チリは主要大会から最も残酷な形で敗退した。セバスティアン・ミランダ監督率いるラ・ロハはカナダに２−１で勝利し、グループKは４チームが同勝点となったが、ウガンダがフランスにまさかの勝利を収めたため、得失点差で最下位に沈んだ。これはチリ以外のどの国にとっても、信じられない出来事だろう」
３位であれば、勝ち上がれていただけに、フランスが格下のウガンダにまさかの敗戦を喫したのはにとっては痛恨だった。
海外のサッカーメディア『OneFootball』はそのフランスの黒星について、「歴史的な番狂わせだ。フランスがアフリカのチームに敗れる」と見出しを打ち、「フランスはなんとかグループステージ突破を果たしたが、歴史的な瞬間を迎えることとなった」と伝えた。
「フランスは１勝１分け１敗と好不調の波がありながらも、奇跡的に首位でグループステージを終えた」
南米の雄にとっては、悲劇的な敗退となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
