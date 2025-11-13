NY株式12日（NY時間14:02）（日本時間04:02）
ダウ平均　　　48316.40（+388.44　+0.81%）
ナスダック　　　23407.33（-60.97　-0.26%）
CME日経平均先物　51315（大証終比：+195　+0.38%）

欧州株式12日終値
英FT100　 9911.42（+11.82　+0.12%）
独DAX　 24381.46（+293.40　+1.22%）
仏CAC40　 8241.24（+85.01　+1.04%）

米国債利回り
2年債　 　3.564（-0.027）
10年債　 　4.064（-0.053）
30年債　 　4.660（-0.046）
期待インフレ率　 　2.288（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.643（-0.015）
英　国　　4.398（+0.011）
カナダ　　3.138（-0.034）
豪　州　　4.379（-0.013）
日　本　　1.684（-0.001）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.39（-2.65　-4.34%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4215.00（+98.70　+2.40%）

ビットコイン（ドル）
101490.75（-1115.42　-1.09%）
（円建・参考値）
1569万8589円（-172533　-1.09%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ