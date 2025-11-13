ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３８８ドル高 ナスダックは下げ渋るもマイナス圏
NY株式12日（NY時間14:02）（日本時間04:02）
ダウ平均 48316.40（+388.44 +0.81%）
ナスダック 23407.33（-60.97 -0.26%）
CME日経平均先物 51315（大証終比：+195 +0.38%）
欧州株式12日終値
英FT100 9911.42（+11.82 +0.12%）
独DAX 24381.46（+293.40 +1.22%）
仏CAC40 8241.24（+85.01 +1.04%）
米国債利回り
2年債 3.564（-0.027）
10年債 4.064（-0.053）
30年債 4.660（-0.046）
期待インフレ率 2.288（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.643（-0.015）
英 国 4.398（+0.011）
カナダ 3.138（-0.034）
豪 州 4.379（-0.013）
日 本 1.684（-0.001）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.39（-2.65 -4.34%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4215.00（+98.70 +2.40%）
ビットコイン（ドル）
101490.75（-1115.42 -1.09%）
（円建・参考値）
1569万8589円（-172533 -1.09%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
