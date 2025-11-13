ボートレース戸田のG1「開設69周年記念 戸田プリムローズ」が、12日に開幕。きょう13日の2日目、メインはドリーム第2弾の12R「ウインクドリーム」だ。

池田は初戦6着の後、後半9Rは道中で消波装置に当たって落水（選手責任外）。最悪の滑り出しとなった。新ペラに換わる上に本体への影響も気がかり。一にも二にも直前の気配次第だが、イン戦のうまさはボート界で指折りだ。1マークまで持たせてしまえば至高のターンを駆使して逃げ切る。丸野は自力勝負。池田の動き次第では捲り切りも十分だろう。丸野の攻めを目標に切れ込んでくる原田、佐藤も連下を争う。

＜1＞池田浩二 新ペラに換わった。エンジンもいろいろ点検しないといけないし何とも言えないです。

＜2＞菊地孝平 最悪でした。いい人にはしっかり行かれるし、とにかく乗りにくい。大きくペラを叩いたので、これでどうかですね。

＜3＞丸野一樹 全体的に普通はありそう。行き足は良かったし、操作性も悪くなかった。外周りをやる。

＜4＞佐藤翼 外枠2走でまとめられた。ターン回り、直線共に悪くない。合ってはいないけど進んでいる。

＜5＞原田幸哉 エンジンは良くない。直線が良くないし回り足ももうひとつ。何か整備を考えたい。

＜6＞石野貴之 足は全体的に良くなかった。整備はいろいろやっていく。