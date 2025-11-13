小田原競輪の第13回施設整備等協賛競輪「NO KEIRIN，NO LIFE CUP」（G3）が、きょう13日に開幕する。初日メインは12Rの特選だ。

ラインができる自力型は野田、阿部、菅原の3人だが、先行力でリードする阿部が主導権を握りそうだ。その展開なら阿部目標の伊藤が抜け出して勝機。野田の捲り＜1＞＝＜3＞注。

＜1＞野田源一 9月共同杯の落車から徐々に戻ってきた。レース間隔が詰まり上積みはない。自力、自在。

＜2＞内藤宣彦 前回奈良の2日目に左ふくらはぎを痛めて万全ではない。走ってみて。東日本で地元勢へ。

＜3＞西村光太 強めに練習してきた。野田さんに付いてみたいと思ってました。

＜4＞嶋津拓弥 菅原君とアマ時代から練習している。10月の函館以来の連係。

＜5＞阿部将大 前回平塚の動き自体は悪くない。（伊藤）颯馬の前で自力。

＜6＞椎木尾拓哉 今回は室内練習が中心。単騎戦。

＜7＞伊藤颯馬 阿部さんと話して僕が後ろです。この並びも何度かある。

＜8＞菅原大也 前回の決勝3着は前のおかげで感じたことがあります。自力。

＜9＞塚本大樹 自分なりに練習できた。野田さんと話して＜5＞＜7＞の後ろに行く。