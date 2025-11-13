¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡¡½÷¿À¤Ë¥¥å¥ó¡ÛÃæÂô±ÑÎ¤¡¡¼«¤é¤Î³èÌö¤ÇÅìËÌ¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¤á¤ë
¡¡¡ØÃæÂô±ÑÎ¤¡Ù¡£µ¼ÔÃç´Ö¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÎ¤±ÑÉ×¤Î¿ÆÂ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃæÂôÏÂ»Ö¤ÎÌ¼¤À¡£
¡¡ÃæÂô±ÑÎ¤¡Ê20¡áºë¶Ì¡Ë¤Ïº£·î1Æü¤Ë20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¤Ï¤ê¤ó¤´¥¸¥å¡¼¥¹¤·¤«°û¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ª¼ò¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Éã¤ÈÆ±¤¸ºë¶Ì»ÙÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¡¢¸Î¶¿¤ÎµÜ¾ë¸©¤òÎ¥¤ì¤Æ¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÁÍý¤Ï¡Ä¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ì¥·¥Ô¤ò¸«¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤é¤¤¡×¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Ë²È»ö¤ËÂçË»¤·¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼´ü¤òÁö¤ê½ª¤¨¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ï´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Éã¤Î»Õ¾¢¤ÎÎëÌÚ¸°ì¤µ¤ó¡¢Äï»Ò¤ÎÃæÌî´õ°ì¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼þ°Ï¤ÎÊý¤«¤éÂ¿¤¯¤ò¶µ¤ï¤ì¤¿¡£º£¸å¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼´ü¤ÏºÇ½ªÀï¤Î³÷·´¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè16Àï¡Ê10·î22¡Á27Æü¡Ë2ÆüÌÜ¤Ç3Ãå¡£ÎÏ¶¯¤¤Àû²ó¤Ç½é¤á¤Æ3Ï¢ÂÐ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿·¿Í¤¬Ì£¤ï¤¦ºÇ½é¤ÎºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼´ü¤ÎÈ¿¾Ê¤Ï¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡£ÀÚ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÙ¶¯¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2´üÌÜ¤ÏÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£ÌÜ»Ø¤¹¤ÏB1¤Ç¤¹¡×
¡¡ÌÜÉ¸¤Ï¼«Ê¬¤Î³èÌö¤ÇÅìËÌ¤Ë¤â¤Ã¤È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¡þÃæÂô¡¡±ÑÎ¤¡Ê¤Ê¤«¤¶¤ï¡¦¤¨¤ê¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë11·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¤Î20ºÐ¡£ºë¶Ì»ÙÉô¤Î136´üÀ¸¤È¤·¤Æº£Ç¯5·î9Æü¤Î¸ÍÅÄ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼´ü¾¡Î¨¤Ï1.23¡£Éã¤ÏÏÂ»Ö¡Ê82´ü¡Ë¡£Æ±´ü¤Ë¾®Ìø¾¡´õ¡¢Î¶ÅÄ¿¿Çò¡¢¾â¥±¹¾¿¿»Ê¤é¡£1¥á¡¼¥È¥ë61¡¢·ì±Õ·¿B¡£