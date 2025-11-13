インスタグラムで報告

サッカー元日本代表DF吉田麻也が12日、自身のインスタグラムで第2子となる男児が誕生したことを報告。突然届いた一報にネット上は騒然。ファンからの反響が続々と寄せられた。

吉田はインスタグラムで2枚の写真を公開。長女と第2子を笑顔で抱いている。

英語で「ついに家族の新メンバーをご紹介できて、本当に嬉しいです！ この3ヶ月は本当に大変でしたが、ようやく皆さんにこのお知らせを共有できます。家族へようこそ、スーパーボーイ。これから一緒に歩む日々が待ちきれません」と記した。さらに、抱いている写真に対し「お姉ちゃん、重すぎる」と日本語で茶目っ気たっぷりに伝えた。

突然の一報に反響が広がり、ネット上のサッカーファンからは祝福と驚きの声が並んでいた。

「えーーーーーー！！！！」

「わー！おめでとうございます」

「男の子はおもろいです！頑張れ父ちゃんー」

「弟くんが出来て嬉しいでしょうね」

「羨ましい」

「次男くんめちゃくちゃ可愛がられそう」

37歳の吉田は、2007年にJ1名古屋グランパスでプロデビュー後、VVVフェンロ（オランダ）、サウサンプトン（イングランド）、サンプドリア（イタリア）、シャルケ（ドイツ）を経て、現在は米メジャーリーグサッカーのLAギャラクシーに所属。日本代表では22年のカタールW杯までキャプテンを務め、国際Aマッチ通算126試合に出場している。2016年12月には第1子となる女児の誕生を発表している。



