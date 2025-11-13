新潟県新発田市できのう、クマの駆除にあたろうとしていた猟友会の男性がクマに襲われ、顔を噛みつかれるなどしてけがをしました。

「いきなりかみついてきた」

クマに襲われた猟友会の男性です。顔をクマに噛みつかれ鼻の骨が折れるなどしましたが、命に別状はありませんでした。

男性がクマに襲われたのは新潟県新発田市の農道です。現場周辺にはクマの足跡のようなものや血痕が残されていました。警察や新発田市によりますと、きのう午前7時すぎ、「クマのふんや柿の木をひっかいたような跡がある」と警察に通報がありました。

これを受け猟友会や市の職員が車でクマを捜していたところ、2時間半後に男性がクマを発見。先回りして待ち構えるため車を降りると、突然、そのクマが現れ、襲われたということです。

襲われた猟友会の男性（80）

「車から降りる時、銃持っていたけど弾も入っていないし、撃てる体勢ではないわけ。（Q.興奮していた？）クマはパニック状態。怖いとかはない。どうにも退治しなきゃと」

男性は負傷しながらも銃に弾を込めて発砲し、クマを駆除しました。男性によりますと、クマは体長150センチほどの成獣とみられています。

男性の妻

「心臓がバクバクして言葉も出なかった。命に別状がなくて良かったよ」

新潟県内では今年度、17人がクマに襲われ、けがをしています。