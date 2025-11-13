夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」が大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）に出場することが12日、分かった。放送中の同局連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌を担当。局関係者は「朝ドラ企画という形で盛り上げてもらいたい」と期待を込めている。

佐藤良成と佐野遊穂による夫婦で活動中。朝ドラ主題歌の「笑ったり転んだり」は、人生の苦楽を前向きに歌ったバラード。2人のハモりが生み出す温かいメロディーが「歌詞にも共感できることが多く、夫婦の絆を描く今作の朝ドラにもぴったり」と話題になっている。

「ばけばけ」は「怪談」などの作品で知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻小泉セツをモデルにした物語。主演は郄石あかり（22）。遊郭が舞台で怪談が語られることもあり“朝ドラ”ながら夜のシーンが多くを占める。典型的な明るく前向きなヒロイン像とは異なる主人公の苦悩が描かれることも多く、これまでの朝ドラとは一線を画す作風も反響を呼んでいる。

現在はどのような形でパフォーマンスをするか練っている最中。局関係者は「主演の郄石さんの登場はもちろん、他の出演者も含めて朝ドラファンが楽しめる内容にしていきたい」と力が入っている。

◇ハンバート ハンバート 1998年に結成。当初は6人編成のバンドで活動。デュオとなってから、03年にメジャーデビュー。08年に小田急のCMソングを担当し、一躍全国区に。10年、ニチレイアセロラドリンクのCMソング「アセロラ体操のうた」も注目を集めるなど、テレビや映画、CMに多数の楽曲を提供している。