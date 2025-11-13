マクドナルド「チキンマックナゲット15ピース」6週間限定で特別価格へ「すみっコぐらし」コラボの限定パッケージ登場
【モデルプレス＝2025/11/13】日本マクドナルドは、人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット15ピース（ソース3個付き）」を250円おトクの特別価格490円（通常価格740円〜）で販売する『トクニナルド』キャンペーンを、11月19日〜12月31日までの6週間限定で実施することを発表。「すみっコぐらし」とコラボレーションすることもわかった。
【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？
日本マクドナルドは、2025年、年間を通して人気の商品を次々とおトクにする『トクニナルド』キャンペーンを展開。好評につき、この冬も人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット15ピース（ソース3個付き）」を250円おトクの特別価格490円（通常価格740円〜）で販売する『トクニナルド』キャンペーンを実施する。さらに、2種類の期間限定ソース「ガーリックバターステーキソース」と「チーズフォンデュ風ソース」が新登場し、定番のバーベキューソースとマスタードソースを合わせて全4種類から好みのソース3個を選べる。
「ガーリックバターステーキソース」は、ソテーガーリックの旨味にバターのやさしい甘さと香ばしい風味を合わせた贅沢な味わいのステーキソース。「チーズフォンデュ風ソース」は、3種のチーズ（カマンベール、チェダー、パルメザン）をブレンドすることで、深みのあるチーズソースに仕上げた。どちらもチキンマックナゲットとの相性は抜群で、15ピースのナゲットを囲んで“食べ比べ”しながら楽しむなど、家族や友人と集まる冬休みのひとときにぴったりのソースである。ソースは単品購入（40円〜）も可能で、マックフライポテトなどナゲット以外のメニューとの組み合わせも試せる。
今回のキャンペーンでは「すみっコぐらし」とコラボレーションし、「チキンマックナゲット15ピース」のオリジナルパッケージ（1種・数量限定）での提供に加え、期間限定ソースパッケージのフタにもキャラクターがデザインされている。10月31日から公開中の「映画すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」のオリジナルデザインで、かわいらしいキャラクターが描かれた特別仕様となっている。
さらに、11月19日から放映予定の新TVCMでは堺雅人が今回も「Mr.トクニナルド」として登場。本シリーズの最新作「冬ナゲット15ピースカウントダウン」篇では、冬仕様の真っ赤なポンチョスタイルの衣装を身に纏い、きらびやかな装飾車に乗ってパレードを開催し、集まった大勢の群衆におトクなキャンペーンを呼びかける姿が印象的に描かれている。今回も堺演じるハイテンションなMr.トクニナルドの姿に注目だ。（modelpress編集部）
◆「チキンマックナゲット15ピース」6週間限定で特別価格へ
◆「チキンマックナゲット」が「すみっコぐらし」とコラボ
