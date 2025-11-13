¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¡ÖAll I Want For Christmas Is You¡×¤¬1°Ì¡¡¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¡ß¥ß¥»¥¹¡Ù²Î¾§¶Ê¤¬2ºî¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄêÈÖ¶Ê¤Ç¤¢¤ëÊÆ²Î¼ê¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¡ÖAll I Want For Christmas Is You¡×¤¬¡¢11·î13ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¾å¾ºÎ¨53.6¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¡ªK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â¿¿ô
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢1994Ç¯10·î¤ËË®Âê¡ØÎø¿Í¤¿¤Á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤ÇCD¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÊÎßÀÑÇä¾å110.5ËüËç¡Ë¡£Æ±»þ´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿»³¸ýÃÒ»Ò¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø29ºÐ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï¡¢10·î28Æü¤Î¥¸¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¿À¸Í¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£11·î1Æü¤È2Æü¤Ë¤ÏK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ2Æü´Ö¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢eill¡Ê¥¨¥¤¥ë¡Ë¡Ö¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡£¡×¤¬¾å¾ºÎ¨41.2¡ó¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢2022Ç¯9·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø²Æ¤Ø¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡¢¤µ¤è¤Ê¤é¤Î½Ð¸ý¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¡£10·î30Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Amazon¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡Ø¥é¥Ö¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢11·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¡ß¥ß¥»¥¹¡Ù¡ÊTBS·Ï¡ËÆâ¤Ç²Î¾§¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬¡¢TOP10¤Ë2ºî¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æ±ÈÖÁÈÆâ¤ÇMrs. GREEN APPLE¤È¥³¥é¥Ü²Î¾§¤·¤¿ÂçÄÍ°¦¡Ö¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡×¤¬¾å¾ºÎ¨33.5%¤Ç4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿M!LK¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ï¾å¾ºÎ¨26.0%¤Ç7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ï11·î5Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼± Áª 2025 T&DÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¤»¤ê¤ÕÉôÊ¬¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯11·î17ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î3Æü¡Á9Æü¡Ë¡ä
